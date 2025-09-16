VSC Donauwörth startet mit vier Handball-Teams in den Spielbetrieb

Die Handball-Abteilung des VSC Donauwörth startet in ihrem 51. Jahr mit einer Herren- und zwei Jugendmannschaften in die neue Saison. Die Herren haben den Aufstieg dank ein paar verschenkter Siege knapp versäumt und verbleiben ein weiteres Jahr in der Bezirksklasse. Das erste Spiel findet am Sonntag, 21. September, bereits um 16 in der heimischen Neudegger Halle statt. Dann will sich die Mannschaft um Trainer Richard Fischer erste Punkte im Spiel gegen die Gäste vom VfL Leipheim erspielen. Am darauffolgenden Wochenende geht es für die Herren gleich in die zweite Partie: Am 27. September fährt das Team nach Göggingen und kämpft ab 13.30 Uhr um erste Auswärtspunkte gegen die dritte Mannschaft des TSV.

Die E-Jugend bewegt sich zwar noch nicht im Ligageschehen, hält aber dafür ihre Spieltage ab. Der erste findet am 28. September ab 10 in Donauwörth statt, als Gäste begrüßt der VSC die Mannschaften des TSV Bäumenheim und der HSG Lauingen/Wittislingen II.

C- und B-Jugendliche des VSC Donauwörth treten in der Bezirksliga an

Die Jungs der C- und B-Jugend stellen sich der Konkurrenz in der Bezirksliga. Ebenfalls am 28. September fahren beide Jahrgänge zu ihren ersten Auswärtsspielen: Für die C-Jugend geht es beim TSV 1862 Neuburg um 13.30 Uhr um erste Tabellenpunkte. Die B-Jugend, die nach einer etwas verkorksten Qualirunde die höheren Ligen verpasst hat, absolviert am selben Tag um 14 zunächst ein Testspiel in Königsbrunn. Der BHC 09 tritt mit seiner Zweitvertretung außer Konkurrenz in der Bezirksliga an.

Eventuelle Änderungen des Spielplans werden auf der Homepage des VSC-Handball bekanntgegeben. (AZ)