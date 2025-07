Zehn VSC-Athleten schwimmen zu 37 Medaillen

Zehn Donauwörther Sportler waren bei den Schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften im Bobinger Freibad zu Gast und konnten dort etliche Erfolge feiern. Parallel dazu wurde dort auch die bayerische Meisterschaft im Para-Schwimmen ausgetragen und man konnte einen neuen Deutschen Rekord feiern: Johann Peutler triumphierte in seiner Klasse über die 200-Meter-Brust-Distanz.

Jüngster Teilnehmer in den Reihen des VSC war Bjarne Thoma (Jahrgang 2015). Er qualifizierte sich über neun Strecken und hatte somit ein enormes Wettkampfpensum vor sich. Bei nahezu allen Starts (außer 100 Meter Freistil) gelang ihm dabei der Sprung aufs Treppchen und somit konnte er sich insgesamt acht Medaillen sichern. Bronze gewann er über 100 Meter Rücken, 200 Meter Lagen und 200 Meter Freistil. Den Vizetitel sicherte er sich über 200 Meter Rücken, 100 Meter Schmetterling und 400 Meter Freistil. Zweifacher schwäbischer Meister in seinem Jahrgang wurde er über seine Paradedisziplin Brust (200 und 100 Meter).

Martin Pajtas (2014) entschied sich aufgrund einiger krankheitsbedingter Pausen im Vorfeld für ein etwas reduziertes Programm. Diese Entscheidung sollte sich auszahlen, denn so konnte Martin seine Kräfte optimal einteilen und holte bei allen vier Starts den schwäbischen Jahrgangsmeister-Titel: über 100 und 200 Meter Rücken, 100 Meter Brust und 200 Meter Lagen.

Elena Hauser sammelt neun Medaillen, davon sieben in Gold

Elena Hauser vertrat den VSC im Jahrgang 2013 und hatte auch neun Starts zu absolvieren. Hinzu kamen noch zwei zusätzliche Final-Teilnahmen. Sie konnte ihre aktuelle Top-Form eindrucksvoll unter Beweis stellen und holte auf allen Strecken Podestplätze. Zweimal Bronze war es über die bei Elena recht unbeliebten Brust-Strecken (100 und 200 Meter). Auf allen anderen Strecken wurde sie schwäbische Meisterin und konnte ihre Dauerrivalin aus Marktoberdorf klar in Schach halten. So holte sie Gold über 100 und 200 Meter Freistil, 100 und 200 Meter Rücken, 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Lagen. Das i-Tüpfelchen war ihre herausragende Leistung über 400 Meter Freistil, bei der sie in 4:58,67 Minuten erstmals die Fünf-Minuten-Marke unterbot und ebenfalls schwäbische Meisterin wurde.

Ihr Trainingskollege Moritz Lang (2012) stellte an diesem Wochenende unter Beweis, dass auch er zur schwäbischen Spitze gehört. Nach zwei Bronze-Medaillen über 200 Meter Freistil und 100 Meter Rücken gelang ihm über 400 Meter Freistil der Sprung auf den Silber-Rang und gleichzeitig konnte er sich noch die Qualifikation für die bayerischen Meisterschaften sichern. Am zweiten Tag gab es erneut zwei Bronze-Medaillen über 200 Meter Rücken und Lagen. Über die kräftezehrenden 1.500 Meter Freistil holte er sich Gold. Bei den abschließenden 100 Meter Freitstil fehlte dann etwas die Kraft und es wurde Rang vier.

Zweimal Bronze für Dora Pajtas

Im selben Jahrgang startete auch Sina Mia Warisch. Sie trat über 50 Meter Brust an. Über die Kurzstrecken gibt es nur eine offene Wertung. Sie konnte ihre Meldezeit bestätigen und kam auf Rang 35. Im Jahrgang 2011 sprang Dora Pajtas für den VSC achtmal ins Becken. Sie trat auch auf drei 50-Meter-Sprint-Strecken an und holte in der offenen Wertung ordentliche Platzierungen in einem starken Feld. Über ihre Paradedisziplin Rücken war sie mit Rang sieben sogar klar in den Top Ten Schwabens. In dieser Lage holte sich Dora zudem auch zwei Bronze-Medaillen in ihrem Jahrgang (100 und 200 Meter).

Ebenfalls im Jahrgang 2011 trat Ayla Schädlich an. Sie schwamm in der offenen Sprint-Wertung über 50m Brust auf Rang 36 und über 50 Meter Freistil auf Rang 56. Mit sehr ordentlichen Zeiten stellte sie ihre positive schwimmerische Entwicklung unter Beweis. Den Jahrgang 2010 vertrat Sophia Seidemann. In ihrer Lieblings-Lage Brust stellte sie mit 41,47 Sekunden eine neue 50-Meter-Bestzeit auf und kam unter die besten 20 Schwabens.

Masters-Schwimmer holen Medaillen für den VSC Donauwörth

Abgerundet wurde das Team von drei Masters-Schwimmern. Mareike Tegeler (2000), absolvierte in der Masters-Klasse AK25 vier Starts und bewies, dass man sich immer noch verbessern kann. Sie stellte einige neue Bestzeiten auf und konnte sich über dreimal Gold (100 Meter Rücken, 50 Meter Schmetterling, 200 MeterLagen) und ein Mal Silber (100 Meter Freistil) freuen.

In der AK45 traten Daniel Pajtas und Joachim Lang an (beide Jahrgang 1980). Ersterer holte sich zwei Goldmedaillen über 100 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling, sowie Silber über 100 Meter Freistil. Joachim Lang gelang mit einer Bronze-Medaille über 100 Meter Freistil ebenfalls der Sprung aufs Podest.

Alles in allem war es für den VSC Donauwörth ein erfolgreiches Wettkampf-Wochenende und eine gute Teamleistung über alle Altersklassen hinweg. Mit den bayrischen Meisterschaften in Regensburg in zwei Wochen folgt nur das große Saisonfinale. (AZ)