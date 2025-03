VSC Donauwörth räumt beim Cool Swimming Cup ab

Der Cool Swimming Cup in Gersthofen ist sehr beliebt und lockte auch bei der in diesem Jahr 16. Auflage Athleten aus Bayern, Baden-Württemberg und sogar aus Tirol an. Neben den schwäbischen Vereinen waren auch zahlreiche Sportler aus München, Ingolstadt, Erlangen, Neckarsulm, Hall (Tirol) und Lindau am Start. Insgesamt schwammen 260 Schwimmerinnen und Schwimmer in über 2.400 Starts um die Medaillen. Der VSC Donauwörth unter sportlicher Leitung von Mareike Tegeler war mit neun Teilnehmern vertreten und stellte seine starke Form unter Beweis.

Bjarne Thoma (Jahrgang 2015) stieg an den beiden Wettkampftagen insgesamt acht Mal ins Wasser - und landete jedes Mal auf dem Treppchen. Über 100 und 50 Meter Freistil sowie 50 Meter Schmetterling erschwamm er Bronze. Silber gab es über die 50 Meter Rücken und 100 Meter Lagen und schließlich konnte er über seine Paradedisziplin Brust dreimal Gold holen (50, 100 und 200 Meter). Mit diesen starken Leistungen konnte er sich auch den zweiten Platz beim Nachwuchs-Pokal sichern. Hierbei werden die fünf punktbesten Ergebnisse der verschiedenen Lagen addiert und eine Gesamtwertung erstellt.

Elena Hauser schwimmt drei Mal zu Gold

Ebenfalls im Jahrgang 2015 trat Emilio Warisch an. Er landete bei seinen drei Starts mit Platz 13, 11 und 9 immer in der Nähe der Top Ten. Den Jahrgang 2014 vertraten Letizia Straulino und Moritz Oberländer. Letizia zeigte sich vor allem auf den beiden Brust-Strecken (50 und 100 Meter) stark verbessert und landete mit zwei siebten Plätzen stabil im vorderen Teilnehmerfeld. Bei ihrer Wettkampf-Premiere über die 200 Meter Rücken schwamm sie mit Platz vier denkbar knapp am Podium vorbei. Moritz Oberländer erzielte einen siebten, zwei fünfte und einen vierten Platz. Über 100 Meter Rücken schaffte er es doch noch aufs Podest und sicherte sich Bronze.

Im stark besetzten Jahrgang 2013 stellte Elena Hauser erneut ihre Top-Form unter Beweis. Obwohl sie direkt aus einem kräftezehrenden Kader-Trainingslager kam, konnte sie alle ihre drei Starts über 100 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und 200 Meter Brust vergolden und neue Bestzeiten markieren. Laura Kitzinger (2013) absolvierte fünf Strecken. Während sie über 100 Meter Brust (Rang vier), 50 Meter Schmetterling (Rang acht) und 50 Meter Freistil (Rang sechs) die Podestplätze noch verfehlte, gelang ihr über 50 Meter Brust der Sprung auf Platz drei und über 200 Meter Rücken sogar auf den Silber-Rang. Zugleich konnte sie etliche neue Bestzeiten aufstellen. Emilian Wollinger (2013) absolvierte fünf Starts und konnte sich bei fast allen Lagen über neue Bestzeiten sowie Platzierungen unter den ersten Zehn des Jahrgangs freuen.

Bestzeiten und Medaillen für die Schwimmer des VSC Donauwörth

Im Jahrgang 2012 sprangen Sina Mia Warisch und Moritz Lang für den VSC ins Becken. Sina Mia konnte sich bei fünf von sechs Starts über neue Bestzeiten freuen. Über die 200-Meter-Brust-Strecke holte sie sich eine Silbermedaille ab. Moritz Lang hatte wie Trainingspartnerin Elena Hauser das Trainingslager in den Knochen, aber lieferte über seine drei Strecken dennoch ab. Über 100 Meter Freistil holte er Bronze, über die 50 Meter Rücken wurde es Silber und bei den 200 Meter Brust schwamm er mit Platz vier nur knapp an der dritten Medaille vorbei.

Icon Vergrößern Zeigten gute Leistungen (von links): Emilian Wollinger, Letizia Straulino, Laura Kitzinger, Mareike Tegeler und Moritz Oberländer vom VSC Donauwörth. Foto: Manfred Besl Icon Schließen Schließen Zeigten gute Leistungen (von links): Emilian Wollinger, Letizia Straulino, Laura Kitzinger, Mareike Tegeler und Moritz Oberländer vom VSC Donauwörth. Foto: Manfred Besl

Mit Ayla Schädlich, Dora Pajtas, Emma Besl und Theresa Stallauer gingen im Jahrgang 2011 gleich vier VSC-Schwimmerinnen an den Start. Ayla schaffte es bei fünf von sechs Starts unter die Top Ten des Jahrgangs. Dora stellte bei ihren drei Starts ihre aufstrebende Formkurve unter Beweis. Über 200 Meter Freitstil sicherte sie sich Gold. Eine Bronzemedaille gab es bei ihrem Start über 50 Meter Rücken. Emma ging vier Mal für den VSC ins Wasser und konnte über 50 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling zwei zehnte Plätze sowie einige neue persönliche Rekorde verbuchen. Theresa absolvierte sechs Starts und konnte sich neben einigen neuen Bestzeiten auch über drei Top-Ten-Platzierungen freuen.

Disco-Flair beim Cool Schwimming Cup

Sophia Seidemann (2010) ließ reihenweise ihre alten Bestzeiten purzeln und hatte lediglich mit den Platzierungen Pech. So verpasste sie über 200 Meter und 50 Meter Brust jeweils mit Rang vier denkbar knapp die Medaillen-Ränge. Komplettiert wurde das Team von Routinier Lennart Besl (2007). Er konnte sich bei seinen vier Starts jeweils in den Top Ten platzieren.

Für das Schwimm-Team des VSC war es insgesamt ein sehr erfolgreiches Wochenende und eine tolle Erfahrung. Der ausrichtende TSV Gersthofen verwandelte das Hallenbad für den Cool Swimming Cup stets in eine Art Disco. Somit können die Athleten mit Lichteffekten und Musik ihre Bestleistungen ins Wasser bringen. (AZ)