Beach-Duo des VSC Donauwörth sichert sich den U19-Bezirksmeistertitel

Strahlender Sonnenschein und 30 Grad sorgten für ideale Bedingungen bei der Schwäbischen Beachvolleyballmeisterschaft der weiblichen U19, die am Beachvolleyballfeld am Riedlinger Badesee stattfand. Neun Teams waren angereist, darunter drei Teams aus Donauwörth.

In drei Vorrundengruppen trat jedes Team im Modus jeder gegen jeden an. Pauline Regler und Helena Schreitmüller überzeugten hier, gewannen ihre Gruppenspiele und zogen als Erstplatzierte in die Zwischenrunde ein. Im Anschluss folgten Überkreuzvergleiche zwischen den Guppen-Zweiten und -Dritten. Das junge Donauwörther Duo Freya Hebold und Emma Johnson überzeugte hier mit einer kämpferischen Leistung und erreichte ebenfalls die Zwischenrunde. Dort trafen sie auf die Favoritinnen Regler/Schreitmüller. Trotz starker Aufschläge und flinken Abwehraktionen der Youngsters konnten sie dem erfahrenem Team nicht standhalten.

Regler/Schreitmüller qualifizieren sich für Bayerische Meisterschaften

In der finalen Runde um Plätze eins bis drei zeigten die VSC-Spielerinnen Regler/Schreitmüller nochmals ihre ganze Klasse. Gegen starke Gegnerinnen aus Vilsbiburg und Inning dominierten sie mit gezielten Angriffen und schnellen Abwehraktionen. Beide Spiele gingen klar an das Donauwörther Team, das sich damit verdient den schwäbischen Meistertitel sicherte. Der Lohn: Die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft am 19./20. Juli in Sonthofen. Die weiteren Platzierungen der VSC-Volleyballer: Hebold/Johnson Platz sechs, Künast/Schoofs Platz neun. Die Siegerehrung wurde von Abteilungsleiter Tobias Haindl durchgeführt, der allen Teilnehmerinnen zu ihrem Einsatz gratulierte. Die Gäste lobten besonders die gepflegte Beachanlage und das attraktive Ambiente am Baggersee.

Die neuen Donauwörther Stadtmeister sind gekürt

Am nächsten Tag wurde dann beim Unger-Beach-Cup der Stadtmeister gekürt. Strahlender Sonnenschein begleitete die je acht Damen- und Herrenteams durch das traditionelle Turnier. Die Organisation lag wieder in bewährten Händen von Alex Unger, der für einen reibungslosen Turnierablauf sorgte. Bei den Damen setzten sich Lisa Lechner und Kathrin Endruweit souverän durch. Bei den Herren wurde auf hohem Niveau gekämpft. Jochen Bockfeld und Andreas Schinkel gewannen, es folgten Jürgen Bressel/Florian Gnad vom VSC. (AZ)



Weitere Platzierungen des gastgebenden Vereins: Platz 5: Alex Unger/Jocelyn Moreau, Platz 7: Male Kittner/ Marius Habersatter