Junge Schwimmer des VSC Donauwörth gleich mehrfach erfolgreich

Ein 21-köpfiges Schwimmteam des VSC Donauwörth hat bei den regionalen Bestenkämpfen der Region Nord teilgenommen. Eine kleine Abordnung des VSC war zudem in Erlangen unterwegs. Dort konnten sich vier Schwimmer einer internationalen Konkurrenz stellen. Während der Großteil des VSC-Teams am Samstag den ersten Teil der nordschwäbischen Bestenkämpfe absolvierte, war ein kleiner Teil schon früh auf dem Weg nach Erlangen zum International Swim Meeting. Jüngste Teilnehmerin seitens des VSC Donauwörth war Mathilda Hauser (Jahrgang 2017), die über 100 Meter Rücken und 50 Meter Freistil sowie 50 Meter Brust antrat und jeweils ordentliche Platzierungen (fünfter, siebter und achter Rang) einfuhr. Einen Tag später war sie dann in Haunstetten im Einsatz und absolvierte zwei 50 Meter Starts über Brust und Freistil (Platz acht beziehungsweise sechs).

Elene Hauser auf Goldjagd

Schwester Elena Hauser (2013) war auch in Erlangen dabei. Sie holte über 100 Meter Rücken Bronze, über 200 Meter Lagen Silber und räumte über 100 Meter Schmetterling sowie 400 Meter Freistil Gold ab. Am nächsten Tag setzte sie ihre Gold-Jagd dann in Haunstetten fort. Über 100 Meter Brust, 200 Meter Rücken, 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil konnte ihr keine Konkurrentin das Wasser reichen und sie holte sich über alle Start den nordschwäbischen Meistertitel. Trainingspartner Moritz Lang (2012) absolvierte in Erlangen einige Strecken, um sich an bestimmte Pflichtzeiten für Meisterschaften heranzutasten. Er machte dabei auf allen Distanzen Fortschritte und holte sich zwei fünfte Plätze, einen vierten Platz sowie eine Silber-Medaille über 400 Meter Freistil. Motiviert ging es für ihn am Sonntag dann gleich wieder in Haunstetten ins Becken, wo er ebenfalls Edelmetall einheimste. Mit drei Mal Bronze (100 Meter Brust, 200 Meter Rücken, 200 Meter Lagen) und Silber über 100 Meter Freistil konnte sich seine Bilanz sehen lassen. Komplettiert wurde das Erlanger VSC-Team durch Dora Pajtas (2011). Sie schwamm starke Zeiten, hatte aber bei der starken internationalen Konkurrenz keine Chance auf einen Podestplatz. Diesen jedoch holte sie sich dann am Folgetag in Haunstetten, und zwar mit Gold über 200 Meter Rücken.

Die kleinsten Schwimmer des VSC Donauwörth sammeln Erfahrung

In Haunstetten fand im Rahmen der regionalen Bestenkämpfe auch ein kindgerechter Wettkampf namens „Bezirkszwerge“ statt. Hier wird in den Lagen Freistil Beine, Freistil, Brust und Rücken jeweils nur eine 25-Meter-Bahn geschwommen. Jüngster VSC-Teilnehmer war hier Julius Hauser (2019). Im Jahrgang 2018 traten mit Jonas Bauer und Sophia Sommer gleich zwei VSC-Sportler an. Auch Sophia Sommer sammelte weitere Wettkampferfahrung. Souverän zeigte sich Jonas Bauer. Er schwamm bei allen vier Strecken auf Platz eins. Ab dem Jahrgang 2017 dürfen die Kinder dann schon bei den Größeren mitschwimmen und absolvieren auch die längeren 50-Meter-Strecken. Hier hat der VSC mit Mathilda Hauser, Marlene Mutzel, Hannah Richter, Emma Josefine und Anna Lucia Engelmayer sowie Marlene Lang gleich sechs Eisen im Feuer. Hannah Richter sicherte sich die erste Medaille in ihrer noch jungen Wettkampfkarriere. Sie holte Silber über 50 Meter Brust. Marlene Lang holte bei ihren vier Starts einen kompletten Medaillensatz aus dem Becken. Bjarne Thoma (JG 2015) war ebenfalls an beiden Wettkampftagen vor Ort und absolvierte ein sehr umfangreiches Programm mit insgesamt acht Starts. Als Brust-Spezialist sicherte er sich über die 100-Meter- und 200-Meter-Distanz souverän Gold. Ebenfalls Gold wurde es über 100 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling. Im Jahrgang 2014 ging Nachwuchstalent Martin Pajtas an den Start und holte sich Gold über 100 Meter Brust und 200 Meter Lagen sowie Silber über 100 Meter Freistil. Ebenfalls im Jahrgang 2014 starteten Emma Gröbl und Letizia Straulino.

Zahlreiche Disqualifikationen trüben die Stimmung

Im Jahrgang 2013 traten neben Elena Hauser auch noch Laura Kitzinger, Marie Sommer und Emilian Wollinger an. Laura Kitzinger holte die Silbermedaille über 200 Meter Brust. Wermutstropfen war bei ihr eine Disqualifikation über 200 Meter Freistil. Marie Sommer holte sich bei ihren Starts über 100 Meter Brust und Freistil ansehnliche Platzierungen (Rang zehn und zwölf). Die gleichen Platzierungen holte sich Emilian Wollinger. Auch er musste bei 200 Meter Rücken eine Disqualifikation hinnehmen. Den Jahrgang 2012 vertraten neben Moritz Lang noch Sina Mia Warisch und Simon Rappold. Sina Mia konnte sie zweimal über Edelmetall freuen. Im Jahrgang 2010 sprang Elias Kommer für den VSC ins Wasser. Komplettiert wurde das Team durch seinen Bruder Jonas Kommer (2007). (AZ)