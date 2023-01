Wemding

07:30 Uhr

Wemding hat die Mannschaften für sein Hallenturnier beisammen

Plus Zum 23. Mal findet an diesem Samstag in Wemding das Mitternachts-Hallenfußballturnier in der Stadthalle statt. Welche Teams das Teilnehmerfeld komplettieren.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Letztmals ist in der Stadthalle Wemding im Januar 2020 Fußball gespielt worden, 2021 und 2022 hat wegen Corona kein Hallenfußball stattgefunden. An diesem Samstag, 14. Januar, wird wieder mit Rundumbande gekickt – und zwar zum 23. Mal. Anpfiff ist um 18.30 Uhr mit dem Eröffnungsspiel DJK West Augsburg gegen SV Feldheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen