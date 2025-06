Was Besucher des Wemdinger Waldsee-Triathlons wissen müssen

Für den 4. Wemdinger Waldsee-Triathlon fällt am Sonntag, 29. Juni, um 10 Uhr der Startschuss. Das gut besetzte Starterfeld verspricht auch dieses Jahr wieder einen spannenden Wettkampf.

Die veranstaltende LG Märchenwald möchte noch auf Folgendes hinweisen: Die Straße von Wemding nach Wolferstadt wird am Sonntag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr ab dem Landwirtschaftsbetrieb Fackler bis zum Ortseingang Wolferstadt gesperrt. Parkmöglichkeiten für Zuschauer gibt es im Bereich Johennesweiher und Wolferstädter Straße bis zur Absperrung. Zudem können Besucher die Parkplätze am Sportplatz auf der Robertshöhe nutzen. Die Parkplätze am Waldsee sind am Sonntagvormittag für Athleten und Helfer reserviert.

Am Sonntag besteht ab 7.30 Uhr noch die Möglichkeit zur Nachmeldung, soweit noch Startplätze vorhanden sind. Die Veranstaltung ist nahezu ausgebucht. Auch in diesem Jahr findet um den Triathlon wieder das Waldseefest statt, das ein umfangreiches Programm bietet. Weitere Infos gibt es auf der Website der LG Märchenwald. (AZ)