Kurz vor der Auflösung: Klaus Säuberlich rettet die Schützengilde Donauwörth

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Schützenhaus der Königlich Privilegierten Schützengilde gegr. 1403 Donauwörth fand die Generalversammlung statt, deren wichtigster Tagesordnungspunkt die Neuwahl des Schützenmeisteramtes war. Die Spannung war groß, denn für das Amt des 1. Schützenmeisters hatte sich bisher kein Kandidat gefunden, und der amtierende Schützenmeister, Markus M. Sommer, stand nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Sollte sich an diesem Abend kein Mitglied zur Wahl stellen, drohte nach über 620 Jahren Geschichte die Auflösung der ältesten Vereinigung Donauwörths.

In Anwesenheit der Ehrengäste, Donauwörths Bürgermeister Michael Bosse, Gauschützenmeisterin Heike Wildfeuer-Fick, stellvertretender Gauschützenmeister Olaf Schmid sowie Nordheims Schützenmeister Reinhold Belli eröffnete Sommer die Versammlung. In seiner Rede betonte er die schwierige Lage der Schützengilde, die in der vergangenen Zeit durch zahlreiche Austritte und eine mangelhafte Unterstützung der Mitglieder geprägt war. Besonders die Herausforderung, den behördlichen Anforderungen für die Sicherheit der Schießstände zu entsprechen, erfordere das Engagement aller. Sommer appellierte eindringlich an den Zusammenhalt der Gemeinschaft und forderte die Mitglieder auf, sich aktiv für die Zukunft der Schützengilde einzusetzen.

So setzt sich die neue Führungsriege der Schützengilde Donauwörth zusammen

Auch die Ehrengäste betonten die Bedeutung des Engagements für die Gemeinschaft. Sie machten deutlich, welche Konsequenzen drohen, sollte sich niemand mehr für die Vereinsarbeit und das Ehrenamt verantwortlich fühlen. Die Spannung während der Generalversammlung der Königlichen Privilegierten Schützengilde 1403 Donauwörth gipfelte schließlich in einem Moment der Erleichterung und des Jubels: Klaus Säuberlich, langjähriges Mitglied der Gilde und aktiver Sportschütze, erklärte sich bereit, für das Amt des 1. Schützenmeisters zu kandidieren. Seit 28 Jahren engagiert sich Säuberlich unermüdlich für die Gilde und zählt zu den fleißigsten Helfern. Der Applaus und die Begeisterung über seine Entscheidung füllten die Räume des Schützenhauses. Somit konnte die Wahl des neuen Vorsitzenden durchgeführt werden. Da sich für die weiteren Ämter bereits Kandidaten zur Nominierung bereit erklärt hatten, verlief der Wahlvorgang reibungslos.

Unter der souveränen Leitung von Bürgermeister Michael Bosse und unterstützt durch die beiden Vertreter des Schützengaues, konnte der Wahlausschuss das Ergebnis rasch verkünden. Die Ämter sind nun mit folgenden Personen besetzt: 1. Schützenmeister: Klaus Säuberlich, 2. Schützenmeister: Thomas Strobl, Schatzmeister: Heiko Schmidt (Bestätigung im Amt), Sportleiter: Peter Nitsche, Schriftführer: Michael Baumann (Bestätigung im Amt). Mit dieser neuen Mannschaft startet die Gilde hoffnungsvoll in die nächste Amtsperiode und blickt mit Zuversicht auf die kommenden Jahre. Der neue 1. Schützenmeister stellte in seinem Schlusswort klar, er erwarte nun den vollen Einsatz der Gildenmitglieder! (AZ)