Corona-Nachwehen im Jugendsport noch immer spürbar

Plus Bayerische Sportjugend stellt sich bei ihrem Kreistag neu auf. Daneben steht die Problematik im Fokus, Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Die Nachwehen der Corona-Pandemie hat die Jugend im Sportkreis Donau-Ries noch nicht überwunden. Konkret wird dies am Interesse der Sportbegeisterten sich als Trainer oder Übungsleiter zu engagieren. „Die Lehrgänge sind schwach besucht“, resümierte Bezirksjugendleiterin Claudia Linke beim Kreisjugendtag im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) im Donauwörther Stadtteil Wörnitzstein.

Neue Impulse seien notwendig, so Linke. Möglicherweise bedürfe es auch neuer Ideen. Sie kann sich vorstellen, dass man mit neuen Sportarten begeistern könne. Das ehrenamtliche Wirken sei weiterhin ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft, „aber in der Corona-Pause sind viele Übungsleiter abgesprungen oder haben gesehen, dass es durchaus auch angenehm sein kann, abends zu Hause zu sein“.