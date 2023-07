Fußball

vor 17 Min.

Heimpremiere für Wörnitzstein gegen starken Aufsteiger

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg empfängt in Donauwörth den SC Griesbeckerzell. Rains Trainer Holzapfel erwartet in Glött einen Gegner mit Härte und Aggressivität.

Von Patrick Widinger und Julian Pilz Artikel anhören Shape

Nach dem Auftaktsieg in Meitingen geht es für den SV Wörnitzstein-Berg beim ersten Fußball-Bezirksliga-Heimspiel der Saison gegen den Aufsteiger SC Griesbeckerzell. Der TSV Rain II hat ebenfalls einen Sieg im Rücken, erwartet in Glött nun aber eine harte Prüfung.

SV Wörnitzstein-Berg – SC Griesbeckerzell (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Wörnitzstein-Berg feierte am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg in Meitingen einen gelungenen Auftakt, auch wenn noch nicht alles rund lief: „Wir haben ein wenig gebraucht, um ins Spiel zu kommen, waren nach vorne stellenweise zu hektisch und in der Defensive hatten wir noch Probleme mit dem Verschieben“, sagt Michael Schmidbaur, Sportlicher Leiter beim SVW. Teilweise merke man auch, dass noch die Automatismen fehlen und sich das Team erst noch finden muss. „Das ist mit einem neuen Trainer und vielen neuen Spielern aber völlig normal.“ Am Sonntag zuhause gegen Aufsteiger Griesbeckerzell will der SVW nun nachlegen, doch der SCG feierte vor über 600 Zuschauern in Ecknach mit einem 3:1-Erfolg ebenfalls eine gelungene Saisonpremiere und verfügt zudem über reichlich Qualität. „Die haben schon eine gute Mannschaft, mit Sebastian Kinzel einen ehemaligen Bayernliga-Torschützenkönig. Da müssen wir immer wachsam sein. Zudem im Mittelfeld mit Matthias und Marius Kefer zwei Spieler, die ebenfalls bereits höherklassig gekickt haben“, so Schmidbaur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen