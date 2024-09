Wolferstädter Schützen schlagen sich bei DM wacker

Ende August standen für zwei Wolferstädter Schützen die Deutschen Meisterschaften an. Lukas Schalk gab hier sein Debüt. Nach Tamara Kleinle - seit 2017 jedes Jahr am Start -, Carlos Färber und Markus Seefried, die im vergangenen Jahr teilnehmen durften, ist Lukas schon der Vierte in der Geschichte des Schützenvereins St. Sebastian Wolferstadt, der am höchsten nationalen Wettkampf an den Start gehen durfte.

Lukas erster Wettkampf war der Luftgewehr 3-Stellungskampf. Im Knieend- und Stehendschießen zeigte er eine tolle Leistung mit 189 bzw. 183 Ringen. Einzig im Liegendschießen ließ er mit 186 Ringen etwas zu viel liegen. Mit dem Gesamtergebnis von 558 Ringen und dem 30. Platz konnte er dennoch sehr zufrieden sein. Weiter ging es für Lukas mit Luftgewehr stehend 20 Schuss. An sein grandioses Ergebnis der Bayrischen Meisterschaft konnte er zwar nicht ganz anknüpfen, dennoch war es ein großer Erfolg für ihn sich in beiden Disziplinen für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Er erreichte hier 187,7 Ringe und den 65. Platz auf nationaler Ebene.

Tamara Kleinle stellt ihre Jahresbestleistung ein

Als Nächstes begannen für Tamara Kleinle mit Kleinkaliber (KK) 3x20 die Wettkämpfe. Sie startete mit starken 193 Ringen im Knieendschießen und 191 Ringen im Liegendschießen in das Halbprogramm. 186 Ringe im Stehendanschlag brachte sie wieder auf das gewohnte Ergebnis von 570 Ringen und Platz 54. Am nächsten Tag stand Luftgewehr 60 Schuss auf dem Programm. Bei ähnlich warmen Bedingungen wie bei den Bayrischen Meisterschaften von über 30 Grad war ein kräftezehrender Wettkampf bereits vorauszusehen. Kleinle schoss alle sechs Serien konstant, leistete sich kaum Neuner und erreichte am Ende mit 618,8 Ringen den 62. Platz von 149 Starterinnen.

Tamara Kleinle zeigte bei der DM gute Leistungen. Foto: Matthias Brendel

Nach einem Tag Pause stand KK liegend 60 Schuss an. Nach konstanten fünf Serien setzten auf den letzten zehn Schuss starke Windböen ein, was den ein oder anderen Schuss in die Neun katapultierte. Trotzdem wurden es am Ende 609,4 Ringe und der 55. Platz.

Der letzte Tag startete morgens mit KK 3x40. Kleinle schoss im Knieendschießen mit 391 Ringen eine neue persönliche Bestleistung und konnte damit mit den Schützinnen des Nationalkaders mithalten. 389 Ringe im Liegendschießen waren ebenfalls ein tolles Ergebnis für sie. Komplettiert wurde der dreistündige Wettkampf mit 371 Ringen im Stehendschießen, die zu einem Gesamtergebnis von 1151 Ringen und dem 24. Platz reichten. Damit stellte Kleinle ihre persönliche Jahresbestleistung ein. Den Abschluss bildete KK 50m 30 Schuss stehend. Hier stellte sie ebenfalls mit 282 Ringen ihre Bestleistung ein und belegte den 38. Platz bei den Erwachsenen.