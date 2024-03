Sportlerwahl

vor 19 Min.

Tim Brandner erhält den Lohn für sein erfolgreiches Sportjahr 2023

Plus Der 27-Jährige treibt täglich Sport. 2023 hat sich Brandner mit zwei Titeln belohnt und ist nun DZ-Sportler des Jahres. Der Aufwand für den Erfolg ist groß.

Von Fabian Kapfer

Für Karateka Tim Brandner ist es mit der schönste Moment seiner sportlichen Karriere. Keiner hat ihn bei den bayerischen Meisterschaften 2023 auf dem Zettel, obwohl der Kampf-Sportler des TSV Monheim als Titelverteidiger ins Rennen geht. „Es gab einen hohen Favoriten, deshalb haben viele nicht mit mir gerechnet. Bis auf meine Trainer, die schon an mich geglaubt haben." Und das völlig zurecht: Brandner holte den Titel erneut. Und dabei blieb es nicht. Der 27-Jährige gewann auch die deutschen Hochschulmeisterschaften 2023 und wurde nun von den Leserinnen und Leser der Donauwörther Zeitung zum Sportler des Jahres gewählt. Eine Belohnung für die herausragenden Leistungen des Mannes, der unzählige Stunden in seine Sportart investiert und sich auf der Zielgeraden seiner Karriere sieht.

Brandner ist ein viel beschäftigter Mann und der Sportart sehr verbunden, die er seit seinem fünften Lebensjahr betreibt. Er ist nicht der Einzige in der Familie, der eine Leidenschaft für Karate entwickelt hat. Sein Vater Thomas Brandner und seine Schwester Sarah Brandner sind als Trainer aktiv, sein Vater zusätzlich noch Vorstand und Abteilungsleiter. „Wir sind da schon ein Familienunternehmen“, erzählt Tim Brandner. Erst mit 14 Jahren hatte er für Monheim seinen ersten Wettkampf, das sei fast schon etwas spät, erzählt der Sportler. „Wir sind im Breitensport gewesen, bis wir dann in den Leistungssport eingestiegen sind. Mit 17 Jahren habe ich es dann in den bayerischen Landeskader geschafft.“

