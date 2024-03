Showtanz der Cats Huisheim: Weit mehr als "Faschings-Gehüpfe"

Plus Die Showtanzformation Cats des Huisheimer Carneval-Clubs ist die DZ-Mannschaft des Jahres. Warum ihr Sport oftmals in falschem Licht erscheint.

Eigentlich hatten sich die Showtänzerinnen und -tänzer der Formation Cats zu einem gewöhnlichen Mittwochabend-Training in der Sualafeldhalle in Huisheim eingefunden. Doch ein lautes "Überraschung!" der Vorstandsmitglieder des Carneval-Clubs Blaumeisen Huisheim und einiger Vereinsmitglieder läutete einen ungeplant schönen und geselligen Teil des Abends ein - noch vor dem eigentlichen Training. Die Vereinsfunktionäre hatten eine kleine Überraschungsfeier für die Tänzerinnen und Tänzer organisiert mit Häppchen und Getränken. Und: der Pokal- und Urkundenübergabe für die Mannschaft des Jahres der Donauwörther Zeitung.

Freudestrahlend nahm Trainer Jonas Müller den Pokal entgegen und blickte gemeinsam mit Trainerkollegin Jessica Pietsch sowie Vorjahrestrainerin Ann-Sophie Böswald noch einmal für unsere Redaktion auf die Erfolge im Jahr 2023 zurück, die die Leserinnen und Leser honoriert hatten. "Das Jahr 2023 war bisher unser erfolgreichstes. Gerade nach Corona hatten alle Lust, wieder auf der Bühne zu stehen", erinnert sich Pietsch. Im vergangenen Jahr hatten die Cats endlich den angepeilten Aufstieg in die Bundesliga der Showtänzer geschafft (Kategorie Showtanz mit Hebefiguren). Über die Deutschen Meisterschaften ging es gar bis zur Europameisterschaft. Zudem durfte die Gruppe beim Schwaben-Fasching "Schwaben weissblau, hurra und helau" auftreten, der auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. So könne es nun weitergehen, sagt Müller: "Uns hat der Ehrgeiz gepackt, darauf wollen wir aufbauen. Alle sind motiviert, das Erreichte zu toppen!"