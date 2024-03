Sportlerwahl

Tamara Kleinle gelangt mit Gelassenheit zum Erfolg

Plus Schützin Tamara Kleinle ist Sportlerin des Jahres der Donauwörther Zeitung. 2023 war für sie ein von Erfolgen geprägtes Jahr - und ein Traum ging in Erfüllung.

Von Stephanie Anton

Sie war gerade beim Wettkampf der 2. Bundesliga Südwest in Neu-Ulm - dem Saisonfinale - da erreichte Tamara Kleinle die Nachricht: Die 20-jährige Luftgewehr-Schützin wurde zur Sportlerin des Jahres nominiert. "Meine Mutter schickte mir den Artikel. Ich habe mich riesig gefreut", erinnert sich die junge Monheimerin. Wenig später wurden alle Freunde und Schützenkollegen aktiviert, um für sie abzustimmen. Mit Erfolg: Zwei Wochen später stand fest: Tamara Kleinle ist die Sportlerin des Jahres 2023 der Donauwörther Zeitung. Dass das vergangene Jahr gemeinsam mit 2022 das erfolgreichste ihrer jungen Schießkarriere werden würde, das war nicht unbedingt abzusehen, denn eigentlich hatte Kleinle aus beruflichen Gründen - sie kam ins dritte Lehrjahr - das Schießtraining etwas zurückgefahren. Sie zog sich aus dem Bayern-Kader, der ein Sprungbrett zur Nationalmannschaft darstellen kann, zurück. Kein falscher Schritt, wie sich herausstellen sollte.

"Ich war damals mit dem Landeskader jedes zweite Wochenende in München auf Wettkämpfen", erinnert sie sich an die Jahre 2020 und 2021. Doch die Berufsausbildung ging vor, Kleinle setzte Prioritäten. Die 20-Jährige weiß aber, wie wichtig diese Zeit für ihre Entwicklung als Schützin war: "Ich wäre jetzt niemals so gut, wenn ich nicht dabei gewesen wäre." Doch auch der Rückzug brachte Positives. "Jetzt bin ich entspannter", sagt sie. Ihr Training richte sich nicht mehr nach genauen Plänen. Trotzdem sei sie besser geworden, können nun ohne Druck und befreit an den Schießstand gehen.

