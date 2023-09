Nordheimer Schützen messen sich beim Sternschießen

Der Traditionswettbewerb der Gemütlichkeitsschützen erfordert Konzentration, Geschicklichkeit und Treffsicherheit. Am Ende steht aber der Spaß im Vordergrund.

Die Nordheimer Gemütlichkeitsschützen haben nach vier Jahren wieder das im Stadtteil beliebte Sternschießen durchgeführt. Turnusgemäß wird es alle zwei Jahre angeboten, bedingt durch die Coronapandemie war allerdings eine Pause von vier Jahren entstanden. Dies war vielleicht auch der Grund, dass die Resonanz heuer besonders groß war. Über 40 Einzelschützen und 14 Mannschaften mit je vier Personen folgten der Einladung der Schützen. Für dieses Jahr hatten sich die Organisatoren neben dem Schießen auf die „Sterne“ die Geschicklichkeitsdisziplinen „Stadel-Ping-Pong“ und „Spikern“, sowie für den Gaudiwettbewerb am Abend der Siegerehrung, für die Teams ein „Wettsägen“ ausgedacht. Zur Erläuterung: Beim Nordheimer Sternschießen handelt es sich nicht um das übliche Schießen auf eine Ringscheibe, sondern hier wird in der eigens für die Veranstaltung hergerichteten landwirtschaftlichen Maschinenhalle der Familie Dietenhauser auf ein in etwa zehn Meter entferntes und in circa fünf Meter Höhe befindliches Ziel geschossen.

Verschiedene Wertungen beim Nordheimer Sternschießen

Der Wettbewerb umfasste eine Einzelwertung, getrennt nach Jugend, Schützen und Auflage-Senioren sowie einen Mannschaftsvergleich. Bei der Siegerehrung freute sich Vorstand Reinhold Belli besonders über die Anwesenheit einiger Ehrenmitglieder, anderer Vereinsvorstände, aber vor allem darüber, dass die Resonanz bei den Nordheimer Bürgern und insbesondere bei der Jugend so groß war.

Mächtig ins Zeug legen mussten sich jeweils zwei Teammitglieder beim Gaudiwettbewerb. Foto: Christine Rasp

Mit Spannung wurde der Geschicklichkeitswettbewerb der Mannschaften erwartet, der immer erst am Abend der Preisverteilung und „live“ vor allen Gästen und Besuchern ausgetragen wird. Unter der launigen Moderation von Heinz Schmuttermayer mussten sich heuer jeweils zwei Teamangehörige im „Wettsägen“ messen. Sieger wurde das Team “Feuerwehr Ü-50““ mit einer Zeit von 7,36 Sekunden, vor dem Team „Feuerwehr?“ mit 8,52 Sekunden und dem Team „Die 4 Z’s“ mit 8,79 Sekunden. (AZ)

Die Platzierungen:

Einzelwettbewerb Jugend: 1. Isabella Kiener (77 Punkte); 2. Elisabeth Strobel Elisabeth, (73 Punkte); 3. Melina Ziegelmeier, (65 Punkte), 1; 4. Julian Dietenhauser (65 Punkte); 5. Moritz Braun (58 Punkte).

Schützen: 1. Michaela Kaim (90 Punkte); 2. Roland Kaim Roland (83 Punkte); 3. Fabian Müller Fabian (81 Punkte); 4. Armin Eisenwinter (81 Punkte); 5. Verena Brechenmacher (78 Punkte).

Senioren-Auflage: 1. Hans Ziegelmeier Hans vor Hedwig Rohrer (jeweils 90 Punkte).

Mannschaften: Das Team „Nordheimer Fischer“ bestehend aus Sebastian Mordstein, Fabian Zinsmeister, Roland Seibt und Norbert Lessmann siegte mit 240 Punkte vor den „Stocklern“.