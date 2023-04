Sportstars des Monats: Das sagt die Trainerin über den Triumph der Cats

Plus Die Tänzerinnen und Tänzer aus Huisheim sind Sportstars des Monats Februar. Wie sich Ann-Sophie Böswald den Erfolg erklärt und welche großen Wettkämpfe auf dem Programm stehen.

Knapp war es nicht. Mit 75 Prozent aller abgegebenen Stimmen setzten sich die Cats bei der ersten Sportstar-des-Monats-Wahl unserer Redaktion durch. Ann-Sophie Böswald, die Trainerin der Showtanzgruppe des Carneval Clubs Blaumeisen Huisheim, sagt mit einem Schmunzeln: "Uns kennen durch den Fasching im Landkreis halt doch einige." Über den deutlichen Sieg hätten sie sich alle sehr gefreut, so die 21-Jährige. Sie habe selbst abgestimmt, sei am Ende aber etwas überrascht gewesen, weil sie den Verlauf der Abstimmung während ihrer Prüfungsphase nicht mehr genau verfolgt habe. Grob über den aktuellen Stand informiert wurde sie aber immer wieder über die Chatgruppe der Blaumeisen. "Da wurde schon öfter ein Zwischenstand reingeschickt." Für die Cats geht es aber bei ihrem Sport nicht nur um Fasching: Im April stehen zwei große Wettkämpfe auf dem Programm der Bundesliga-Tanzgruppe.

Am 22. April präsentieren sie ihre Hebefiguren bei der bayerischen Meisterschaft in Ottobrunn, eine Woche später geht es zur deutschen Meisterschaft nach Irgertsheim. Fasching und Sport gehören für sie zusammen. Schon im Mai oder Juni beginne das Training für die Saison des kommenden Jahres, sagt Böswald. Erst einmal pro Woche, ab September dann zweimal. "Es gehört schon viel Training dazu, bis die Hebefiguren sitzen", so die Trainerin, die selbst mittanzt. Bei den Faschingsumzügen gehe es dann eher um den Spaß, aber auch da zeigen die Cats laut Böswald die ein oder andere einfache Hebefigur.

Erst knapp gescheitert, dann für Bundesliga qualifiziert: Cats aus Huisheim

Bereits vor drei Jahren hatten die Showtänzerinnen und Showtänzer an der Bundesliga-Norm gekratzt. Im Februar dieses Jahres war es dann so weit. Beim Ranglistenturnier in Karlsfeld brachte es das Team auf 272 Punkte. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den schon starken 260 Punkten von 2020. Somit reihten die Cats sich in der ersten Bundesliga ein. Die Punkte werden von fünf Wertungsrichtern vergeben, maximal sind 300 möglich, denn die beste und die schlechteste Wertung werden gestrichen.

Mussten die Cats für eine Steigerung von zwölf Punkten besonders hart trainieren oder sind ein paar Punkte mehr oder weniger eher von der Laune der Richter abhängig? Tatsächlich hätten sie ihre Leistung nochmal nach oben schrauben können, sagt Böswald. Es komme etwa auf Sicherheit und Schwierigkeit der Hebefiguren an. "Ganz wichtig sind die Auf- und Abgänge." Die müssen laut der Trainerin synchron sein.

Bei der Wahl setzten die Showtänzerinnen und Showtänzer sich gegen die Tischtennisspielerinnen aus Riedlingen und Karateka René Steinhübel vom TSV Wemding durch. Die Cats sind unsere ersten Sportstars des Monats, aber nicht die letzten. Bereits in wenigen Tagen startet die Abstimmung zum Sportstar des Monats März. Diese finden Sie auf unserer Internetseite. Die monatlichen Gewinner nehmen automatisch an der Sportstar-Wahl des Jahres 2023 teil.