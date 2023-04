Stimmen Sie ab: Wer wird "Sportstar des Monats" im südlichen Kreis Donau-Ries?

TSV Bäumenheim, Handball-Herrenteam: Einen traumhaften Saisonabschluss legten die Handballer des TSV Bäumenheim im März hin. Die Mannschaft des Trainerteams Tarek Tayeh und Dennis Michalke reihte in der Bezirksliga Sieg an Sieg, sodass ihr bereits zwei Tage vor Saisonende der Aufstieg nicht mehr zu nehmen war. Am Ende reichte es mit 35:9 Punkten nicht ganz für den Titel, da sich Spitzenreiter Friedberg III am letzten Spieltag ebenfalls keine Blöße gab. Der Freude über den Sieg in der letzten Partie gegen den TV Gundelfingen II und den Aufstieg in die Bezirksoberliga tat dies aber keinen Abbruch. Die Bäumenheimer stellen somit in der nächsten Spielzeit das am höchsten rangierende Handball-Team in der Region dar.