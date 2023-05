Stimmen Sie ab: Wer wird "Sportstar des Monats" im südlichen Kreis Donau-Ries?

SG Augsburg/Nordheim, Floorball: Vor einer energiegeladenen Kulisse in der Neudegger Halle in Donauwörth hat im April die Saison der beiden süddeutschen Floorballregionalligen ihren Abschluss gefunden. Wie schon in der Spielzeit davor entschied ein bayerisches Finale über den Kampf um den Titel. Am Ende konnte die gastgebende SG Augsburg/Nordheim den Siegerpokal gegen die Lumberjacks Rohrdorf mit 8:3 erringen. Für die Nordheimer der Lohn für die Mühen im Training.