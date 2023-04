Die Handballer des TSV Bäumenheim sind Sportstars des Monats

Drei Nominierte standen zur Auswahl, am Ende setzten sich die Bäumenheimer Handballer bei unserer Abstimmung durch.

Ziemlich souverän hat sich die Herren-Handballmannschaft des TSV Bäumenheim nicht nur in der vergangenen Saison, sondern auch bei der Wahl zum Sportstar des Monats März präsentiert. Das Team lag von Beginn der Abstimmung an mit den meisten Stimmen vorne und setzte sich am Ende auch durch. 70 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmten für die Handballer.

TSV Bäumenheim tritt in der neuen Saison in der Bezirksoberliga an

Diese hatten im März einen traumhaften Saisonabschluss hingelegt. Die Mannschaft des Trainerteams Tarek Tayeh und Dennis Michalke reihte in der Bezirksliga Sieg an Sieg, sodass ihr bereits zwei Tage vor Saisonende der Aufstieg nicht mehr zu nehmen war. Am Ende reichte es mit 35:9 Punkten nicht ganz für den Titel, da sich Spitzenreiter Friedberg III am letzten Spieltag ebenfalls keine Blöße gab. Der Freude über den Sieg in der letzten Partie gegen den TV Gundelfingen II und den Aufstieg in die Bezirksoberliga tat dies aber keinen Abbruch. Die Bäumenheimer sind somit in der nächsten Saison das Liga-höchste Handball-Team in der Region.

Auf Platz zwei der Abstimmung landeten die Tischtennis-Spielerinnen des VSC Donauwörth . 22 Prozent der Abstimmenden gaben der Mannschaft um Petra Olthues ihre Stimme. Auch sie hatte im März Grund zum Feiern gehabt. Der VSC machte vor Abschluss der Bezirksoberliga-Saison den Titel perfekt. Mit 13 Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen krönte sich die Mannschaft zum Meister. Und das, obwohl das Team mehrfach ersatzgeschwächt an die Platte gegangen war.

Die Tischtennis-Spielerinnen des VSC Donauwörth blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Foto: Szilvia Izsó





Tobias Gröbl im März. Der 40-Jährige trat erst bei den bayerischen Meisterschaften im Crosslauf an und konnte sich dort den Bronzerang sichern. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen von der LG Zusam wurde er zudem bayerischer Mannschaftsmeister Aichach Bronze in seiner Altersklasse. Auch bei den Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften war Gröbl erfolgreich. Dort sicherte er sich die Vizemeisterschaft in seiner Altersklasse (M40). Dies honorierten acht Prozent der User und stimmten für Gröbl ab. Er erreichte damit den dritten Rang. Nicht minder erfolgreich war der Laufsportlerim März. Der 40-Jährige trat erst bei den bayerischen Meisterschaften im Crosslauf an und konnte sich dort den Bronzerang sichern. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen von der LG Zusam wurde er zudem bayerischer Mannschaftsmeister auf der Langstrecke . Außerdem errang er bei den Landesmeisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf inBronze in seiner Altersklasse. Auch bei den Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften warerfolgreich. Dort sicherte er sich die Vizemeisterschaft in seiner Altersklasse (M40). Dies honorierten acht Prozent der User und stimmten fürab. Er erreichte damit den dritten Rang.

Tobias Gröbl präsentierte sich im März in starker Form und erzielte mehrere Topplatzierungen. Foto: Werner Friedel