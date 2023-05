Floorballer der SG Augsburg/Nordheim sind Sportstars des Monats

Es war ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, aber nun steht der Sieger fest: Die Floorballer der SG Augsburg/Nordheim sind nicht nur süddeutscher Meister, sondern erkämpften sich auch den Titel des Sportstars des Monats. Mit 45 Prozent der Stimmen gewannen sie gegen die Handballerin Luisa Merkle und die zweite Herren-Tischtennismannschaft des TSV Rain.

Dass sie gewinnen, war nicht von Anfang an klar: Mehrere Tage lang lieferten sich die Floorballer ein enges Rennen gegen die Handballerin Luisa Merkle. Doch das Team konnte die Stimmen der Leserinnen und Leser noch für sich und somit den ersten Platz gewinnen. Vor heimischen Fans in der Neudegger Halle hatten die Floorballer im April den süddeutschen Meistertitel perfekt gemacht. Im Endspiel setzte sich die gastgebende SG Augsburg/Nordheim gegen die Lumberjacks Rohrdorf mit 8:3 durch.

Es reichte zwar nicht für den ersten Platz als Sportstar des Monats, aber einen großen Erfolg konnte die Riedlingerin Luisa Merkle im April trotzdem feiern. Die 18-Jährige spielt Handball beim TSV Schwabmünchen und gewann gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen den DHB-Pokal der weiblichen A-Jugend-Bundesliga. Im Hin- und Rückspiel trug sie mit insgesamt elf Toren, als Spielmacherin und Rückraumspielerin wesentlich zu diesem Erfolg bei. Damit landete die Sportlerin mit 38 Prozent der Stimmen nur knapp hinter den Floorballern auf dem zweiten Platz.

Luisa Merkle vom TSV Schwabmünchen spielt Handball beim TSV Schwabmünchen und kommt aus Riedlingen. Foto: Merkle

Auf den dritten Platz wählten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Rain. Sie wurden ihrer Favoritenrolle in der Bezirksklasse A in der abgelaufenen Saison jederzeit gerecht. Mit 36:0 Punkten und einem Spielverhältnis von 162:23 marschierte die Verbandsliga-Reserve der Lechstädter durch die Liga und ergatterte den Meistertitel. Damit schaffte sie nach elf Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga. In der Abstimmung zum Sportstar des Monats gaben ihnen 17 Prozent der Leser ihre Stimme.