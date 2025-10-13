„Spuk im Schloss“: So gruselig war die Konzert-Lesung des Vokalkreises Rain

Zwölf Schläge läuten die Geisterstunde ein und rufen – nein, keine Gespenster, sondern je vier Sänger und Sängerinnen des Rainer Vokalkreises samt Pianistin herein. „Spuk im Schloss“ ist angesagt im ausverkauften Saal des Rainer Schlosses. Geheimnisvoll-mystisch, aber auch verheißungsvoll der Auftakt mit „Gespenster“ von Erwin Lackner. Die unglaublich abwechslungsreiche Musikauswahl reicht von choralähnlichen Stücken wie „In noctem“ aus „Harry Potter“ über Filmmusiken, darunter bekannte Krimiserien wie „Tatort“ oder „Derrick“, bis zu Reinhard Meys parodistischem Chanson „Der Mörder ist immer der Gärtner“.

Während ersteres vom starken Kontrast der hohen weiblichen Stimmen zu den tiefen Männerstimmen lebt, unterhält der Chanson gleich mehrfach. Zum einen natürlich dank des rhetorisch ausgefeilten Textes und der Melodie mit Ohrwurmcharakter, zum anderen dank der Freude, die der Vokalkreis offensichtlich daran hat. Verkleidet als steinreiche Erbin im Nachthemd, schielende Wirtin, schiffbrüchiger Kapitän, verwirrter Polizeiinspektor, geheimnisvoller Butler, Läusegift anrührender und mit der Heckenschere herumfuchtelnder Gärtner sowie Totenscheine ausstellender Amtsarzt stellt das Ensemble nicht nur sein enormes stimmliches, sondern auch ausgeprägtes mimisches Können unter Beweis.

Marina Forthofer-Safiullina ersetzt ein ganzes Orchester

Begleitet wird der Chor von Marina Forthofer-Safiullina, die auf den Tasten mühelos ein ganzes Orchester ersetzt, was sie in den Instrumentaltiteln des Abends, der Titelmelodie aus „Tatort“ und dem melancholischen Klavierstück „Das alte Schloss“ aus Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ eindrucksvoll beweist. Wie sich in dem Klassiker der Programmmusik Musik und Bilder vereinen, so ergänzen die von Erzähler Robert Brunner spannungsreich vorgetragenen regionalen Sagen die musikalischen Beiträge.

Kleine Geschichten von Sagenforscherin Emmi Böck und dem Rainer Historiker Adalbert Riehl werden gefällig neu erzählt vom Vokalkreis, wie „Der nächtliche Spuk des Mesners Dafirner“, der nach einem Kneipenbesuch auf dem Heimweg in der Rainer Stadtpfarrkirche St. Johannes Zeuge einer Geistermesse wird. Oder vielleicht auch nicht? Jedenfalls verschwinden Pfarrer und Ministranten mit schwarzen Gesichtern und glühend roten Augen spurlos. So sind auch die zwölf silbernen Apostel, die ein Maurer bei Arbeiten im Rainer Schloss findet, bei erneuter Suche nicht mehr auffindbar. Handfest dagegen Riehls Geschichte vom „Krieger unterm Kirchberg“, dessen Grab aus dem siebten Jahrhundert im Frühjahr 1967 ausgegraben wird und dessen Fundstücke nun im Neuburger Heimatmuseum sind.

Die Pause versüßt Katrin Miller den Konzertbesuchern mit kleinen, wunderschön anzuschauenden Köstlichkeiten, teils pikant, teils süß gefüllte Tartelettes, Windbeutel und Macarons – optisch wie geschmacklich ein Erlebnis.

Der Blutfleck lässt sich nicht wegwischen

Ein gruseliges Konzert des Vokalkreises? Die Zweideutigkeit wird erst mit den Abschiedsworten von Vokalkreis-Vorsitzender Karin Weber bewusst. Sie bittet darum, beim Weitererzählen doch bitte zu erklären, warum es denn so gruselig war. Schaurig-schön die Moritat vom „Geheimnis von Schloss Mirabeau“, wo „im Rittersaal rechts vom Kamin“ einst ein Mord gescheh‘n, den jeder heute noch kann seh’n. Denn der Blutfleck lässt sich nicht wegwischen – weil die weiße Frau ihn über Nacht wieder anmalt.

Ein musikalischer Leckerbissen, wie auch der „Kriminaltango“, den das klangstarke und versierte Ensemble nach heftigem Applaus im Stehen noch einmal als Zugabe singt. Ein rundum gelungener Konzertabend – von hochdramatisch bis augenzwinkernd-humorvoll. Und ein Abend für alle Sinne, vor allem Ohrenschmaus, aber auch zu sehen, fühlen und nicht zuletzt zu schmecken gab‘s vom Feinsten.