Sperrung der Staatsstraße bei Hohenaltheim ist beendet

Wochenlang war die Staatsstraße zwischen Hohenaltheim und Diemantstein wegen Bauarbeiten gesperrt. Seit Freitag ist sie wieder befahrbar. Dies teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit.

Die Erneuerung der Straße, die am 12. Mai startete, erfolgte im Landkreis Donau-Ries auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern. Dabei wurde die Fahrbahn zum Teil verbreitert und die Asphaltschichten wurde verstärkt. Eine Ausnahme bildet die Einmündung der Kreisstraße von/nach Bollstadt: Hier wurde lediglich die Asphaltdeckschicht erneuert, da der Behörde zufolge in diesem Bereich mittelfristig ein Umbau vorgesehen ist.

Behörde: Staatsstraße bei Hohenaltheim ist jetzt sicherer

Alexander Becker, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg, wird in einer Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Die Straße befand sich aufgrund zahlreicher Schlaglöcher und Unebenheiten in einem sehr schlechten Zustand. Es gab viele Beschwerden darüber. Jetzt ist sie wieder in sehr gutem Zustand.“ Die erneuerte Staatsstraße biete eine höhere Verkehrssicherheit und eine verbesserte Fahrqualität für alle Verkehrsteilnehmenden.

Im Landkreis Dillingen ließ das Staatliche Bauamt Krumbach auf einer Strecke von rund 1,9 Kilometern zwischen Hochdorf und Thalheim Due Asphaltdeckschicht erneuern. Zusätzlich wurden die Bankette durch den Einbau von Rasengittersteinen stabilisiert. Der Freistaat Bayern investierte rund 900.000 Euro in diese Maßnahmen. (AZ)