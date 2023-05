Stabenfest Nördlingen heute: Programm, Umzug, Tickets und alle Infos

Anfang Mai findet das traditionsreiche Stabenfest in Nördlingen statt. Wir haben alle Informationen rund um Programm, Umzug, Termin, Tickets und Öffnungszeiten.

Es ist ein Highlight im Festkalender des Donau-Ries: das Stabenfest in Nördlingen. Schon seit 600 Jahren gibt es diese Tradition und inzwischen ziehen die Festlichkeiten sowohl Einheimische als auch Touristen an. Der Höhepunkt der Feier ist der sogenannte Stabenumzug, der dieses Jahr am Montag (8. Mai 2023) stattfindet. Dabei ziehen Schulkinder der Nördlinger Grundschulen sowie der weiterführenden Schulen bis einschließlich der 7. Jahrgangsstufe durch die Altstadt und singen traditionelle Lieder. Daneben gibt es weitere Aktionen wie eine Maibaumprämierung und Musik von verschiedenen Bands. Auch Fahrgeschäfte dürfen nicht fehlen.

Sie wollen wissen, wie der Ablauf des Festes geplant ist, was es mit dem Stabenumzug auf sich hat, ob man Eintrittskarten kaufen muss und wann das Fest geöffnet hat? Kein Problem, denn wir haben alle Informationen rund um Programm, Umzug, Termin, Tickets und Öffnungszeiten des Stabenfests in Nördlingen.

Der Termin für das Stabenfest 2023 in Nördlingen

In diesem Jahr findet das Stabenfest Anfang Mai statt. Genauer gesagt startet es am 5. Mai (Freitag) und läuft bis zum 8. Mai 2023 (Montag).

Das ist heute das Programm beim Stabenfest 2023 in Nördlingen

Die Infos zum Programm stammen vom Veranstalter des Stabenfests.

Freitag, 5. Mai 2023

Wann? Was? ab 14 Uhr Beginn Fest- & Biergartenbetrieb ab 18 Uhr Einlass ins Festzelt ab 18.30 Uhr Warm-Up & Stimmungsmusik mit der Band "Blechstreet Boys" ab 21.30 Uhr Auftritt der Band "Die Dorfrocker"

Samstag, 6. Mai 2023

Wann? Was? ab 14 Uhr Kindernachmittag (jede Fahrt zwischen 14 und 15 Uhr nur 1 Euro) ab 19 Uhr Festbieranstich mit OB Wittner Musik von der Band "Wuerzbuarm" Große Maibaumprämierung

Sonntag, 7. Mai 2023

Wann? Was? ab 11 Uhr Musik von der Kapelle "Fidele Jagsttäler" ab 17.30 Uhr Musik von der Band "Ederheimer Musikanten"

Montag, 8. Mai 2023

Wann? Was? 9.30 Uhr Stabenumzug ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit der "Trachtenkapelle Marktoffingen e.V." ab 19 Uhr Musik von der Band "Lechis"

So läuft der Umzug beim Stabenfest

Der Umzug ist das Highlight beim Stabenfest in Nördlingen. Er startet am Montag, dem 8. Mai um 9.30 Uhr. Dabei ziehen Nördlinger Schulkinder in festlichem Gewand und mit Blumen geschmückt durch die Altstadt. Währenddessen singen sie Lieder. Der Umzug startet am Parkplatz der alten Turnhalle, von wo aus die Kolonne sich durch das Reimlinger Tor in die Altstadt bewegt. Vom Schäfflesmarkt geht es durch die Hallgasse, den Weinmarkt und die Polizeigasse bis zum Marktplatz. Hier erfolgt die traditionelle Huldigung und das Abschlusslied "Nun danket alle Gott". Danach bewegt sich der Umzug weiter durch die Fußgängerzone über die Schrannenstraße zu Bei den Kornschrannen, Löpsinger Straße, Hafenmarkt, Beim Klösterle und schließlich über die Baldinger Straße zur Kaiserwiese.

Der Umzug wird nur bei geeigneter Witterung durchgeführt. Ob das der Fall ist, wird am Tag des Umzugs bekannt gegeben, indem Fahnen an den Kirchturm "Daniel" gehängt werden.

Tickets für das Stabenfest Nördlingen

Tickets kann man für den Auftritt der Band "Dorfrocker" erwerben. Die Musiker kommen am Abend des Eröffnungstages (5. Mai 2023) nach Nördlingen und starten um 21.30 Uhr mit ihrem Konzert. Die Karten hierfür gibt es beispielsweise auf der Website des Veranstalters.

Die Öffnungszeiten beim Stabenfest in Nördlingen

Das Stabenfest läuft vom 5. (Freitag) bis zum 8. Mai (Montag). Die Öffnungszeiten orientieren sich am Veranstaltungsplan. Der Biergarten- und Festzeltbetrieb wird am Freitag um 14 Uhr eröffnet.