Fünf Menschen werden durch Brand von Wohnhaus obdachlos

Großer Schaden entstand durch den Brand an einem Wohnhaus im Holzheimer Ortsteil Stadel.

Plus Erst brennt im Holzheimer Ortsteil Stadel eine Hecke, dann ein Wintergarten, dann ein Haus. Die Feuerwehr kann noch Schlimmeres verhindern.

Von Wolfgang Widemann

Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist es am Samstag zu einem größeren Brand im Holzheimer Ortsteil Stadel gekommen. Die Flammen richteten an einem Wohnhaus einigen Schaden an. Weil das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, wurden fünf Personen auf einen Schlag obdachlos.

Nach Informationen unserer Redaktion löste wohl ein Mann das Feuer aus. Er bekämpfte am Samstagvormittag mit einem Bunsenbrenner Unkraut. Dies geschah nach ersten Erkenntnissen der Polizei auch im Bereich einer etwa zwei Meter hohen Thujahecke zum Nachbargrundstück hin. Als sich der Rentner bereits wieder entfernt hatte, schlugen um etwa 11.40 Uhr aus der Hecke die Flammen hoch. Ein Anwohner in der Siedlung sah dies, schlug Alarm und versuchte noch, den Brand zu löschen - was aber nicht gelang.

