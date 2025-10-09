Stadelmüllerweg längere Zeit für Durchgangsverkehr gesperrt

Mit dem Stadelmüllerweg ist eine wichtige Straßenverbindung in Wemding ist seit der vorigen Woche gesperrt. Dort ist kein Durchgangsverkehr möglich. In dem Bereich im Gewerbegebiet ist noch eine Weile mit Einschränkungen zu rechnen.

Grund für die Maßnahme sind laut Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann einige Schadstellen am Asphalt auf dem Abschnitt zwischen der Kreuzung mit Senefelder Straße und Gustav-Rau-Straße (bei Druckerei Appl) und dem Ortsausgang Richtung Industriegebiet „Schwalberholz“. Der Stadtrat beschloss, die Fahrbahndecke auf einer Länge von rund einem halben Kilometer zu erneuern. Zudem werden zusätzliche Drainagen verlegt und der Untergrund wird verbessert. Das Projekt verursacht Kosten in Höhe von 100.000 bis 120.000 Euro.

Die Bauarbeiten im Stadelmüllerweg in Wemding erfolgen in zwei Abschnitten

Die Bauarbeiten finden laut Jaumann in zwei Teilstücken statt. Derzeit wird zwischen der Abzweigung zum Recyclinghof und dem Ortsrand gearbeitet. Dieser Bauabschnitt soll bis in rund eineinhalb Wochen abgeschlossen sein. Dann gebe es eine etwa zweieinhalbwöchige Pause, ehe das zweite Teilstück zwischen der Kreuzung an der Druckerei Appl und dem Recyclinghof angegangen wird.

Die Straßensanierung werde wohl bis Mitte November andauern. In dieser Zeit sei (abgesehen von der Pause) der Stadelmüllerweg nicht durchgängig befahrbar. Die Zufahrt zu den Betrieben, also auch zur Niederlassung der Deutschen Post und zum Recyclinghof soll weiter möglich sein. „Auch der Gehsteig ist für Fußgänger ungehindert passierbar“, teilt die Stadt mit. Der Durchgangsverkehr wird über die Harburger Straße umgeleitet. (wwi)