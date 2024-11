Stadt Donauwörth erhält Auszeichnung für Digitalisierung: Kommt eine App?

Das Fax auf den Verwaltungsfluren ist mittlerweile ein geflügeltes Wort für die mangelnde Digitalisierung in Deutschlands Behörden. Zumindest in Donauwörth scheint die Verwaltung aber diesbezüglich gut aufgestellt zu sein. Denn aus den Händen des bayerischen Digitalministers Fabian Mehring erhielt Oberbürgermeister Jürgen Sorré die Auszeichnung zum „Digitalen Amt“. Was das bedeutet – und wie es mit einer städtischen App ausschaut.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Digitalisierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis