Stadt Harburg bekommt Sozialarbeiter für die Jugend

Um die Jugend in der Stadt Harburg kümmert sich in diesem und im nächsten Jahr eine hauptamtliche Fachkraft. In der Kommune ist in dem genannten Zeitraum ein Sozialpädagoge tätig. Möglich macht dies das Programm „Stadt.Land.Wie? - Jugend bewegt“ der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Bayern. Bürgermeister Christoph Schmidt kommentierte das Projekt so: „Wir kriegen Luxus.“ Grund: Für die Stadt ist es kostenfrei.

