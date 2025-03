Hallenbad-Jubiläum mit Spiel, Spaß und Partys

Die Stadt Harburg feiert das 50-jährige Bestehen des Hallenbads. Vom 11. bis 13. April finden deshalb einige Veranstaltungen statt. Am Freitag, 11. April, steigt eine U16-Jugendparty. Die beginnt um 18 Uhr. Die Gäste dürfen sich auf einen DJ und eine Cocktailbar freuen. Der Eintritt ist kostenpflichtig und erfordert eine Anmeldung. Zwei Cocktails sind im Eintrittspreis inbegriffen. Alle anderen alkoholfreien Getränke stehen kostenlos zur Verfügung.

Am Samstag, 12. April, folgt ein „Tag der offenen Tür“. Bei diesem öffnet das Bad um 13 Uhr Uhr seine Türen für einen Blick hinter die Kulissen. Bis 17 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, mehr über die Technik und den Betrieb des Bades zu erfahren. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen, während das Aqua-Fit-Programm „für aktive Unterhaltung sorgt“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich. Ab 18 Uhr erwartet die Gäste Live-Musik. Dazu wird Fingerfood angeboten und eine Cocktailbar ist in Betrieb, was für eine festliche Atmosphäre sorgen soll. Für die Abendveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist ebenfalls kostenpflichtig. Zwei Cocktails und das Buffet sind im Preis inbegriffen. Alle anderen alkoholfreien Getränke stehen kostenlos zur Verfügung.

Der Sonntag, 13. April, steht ganz im Zeichen der Kinder. Auf die kleinen Besucher warten Wasserspiele und Überraschungen. Der Eintritt für den Kindertag ist frei.

Die Anmeldung für die kostenpflichtigen Veranstaltungen ist vom 28. März an im Internet über harburg-kultur.de oder im Rathaus bei Julia Briglmeir (Zimmer 1) möglich. Für weitere Informationen oder bei Fragen steht Frau Briglmeir unter Telefon 09080/9699-48 zur Verfügung.