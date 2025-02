Stadt Rain nimmt weniger Grundsteuer ein

Das Thema Grundsteuer gibt in der Bevölkerung aus aktuellem Anlass immer wieder Stoff für Diskussionen. In der jüngsten Sitzung des Rainer Stadtrats machte Bürgermeister Karl Rehm die Zahlen öffentlich, da wohl - wie er sagte - die Aufkommensneutralität mitunter in Frage gestellt werde. Fakt ist, dass die Stadt Rain den Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) zum 1. Januar 2025 von bisher 425 auf 600 Prozent erhöht hat und die Grundsteuer B (Grundstücke) von bisher 385 auf 280 Prozent gesenkt hat. Diese Regelung gilt für ein Jahr.

Grundsteuer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karl Rehm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis