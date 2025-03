Stromnetz beim Stadtfest Rain am Limit: „Wir hatten schon verschmorte Leitungen“

Die Stadt Rain hat Stromprobleme in der Rainer Hauptstraße. Nicht im normalen Alltag - nicht, wenn dort lediglich die Haushalte, Geschäfte, Straßenlaternen und die herkömmliche Infrastruktur in Betrieb sind. Immer dann allerdings, wenn das Stadtfest für eine besondere Ausnahmesituation sorgt: Dann nämlich stehen dort zig Gastronomie-Stände, Bars und Bühnen und mehr, die fürs Kühlen, Kochen und Abspülen, für Beleuchtung, Beschallung und so weiter ein Wochenende lang außerordentlich hohen Strombedarf haben.

Da wird die Nacht zum Tag gemacht, da wird ein maximales Maß an Unterhaltung und Verköstigung auf die Beine gestellt, und alle Geräte, die dazu benötigt werden, ziehen zur selben Zeit Strom aus den Leitungen. „Wir sind an der Grenze“, gab Tourismusamts-Leiter Stefan Appel jetzt dem Kultur- und Festausschuss eine Information des Bauhofs weiter. „Teilweise sind wir über dem Limit und hatten schon verschmorte Leitungen.“

Das Stromnetz in der Hauptstraße in Rain ist am Limit

Es sei Glück, dass bislang bei keinem Stadtfest ein größerer Kabelbrand beziehungsweise kompletter Stromausfall passiert sei. Tausende von Besucherinnen und Besuchern würden sonst in der drängenden Enge der vollen Hauptstraße plötzlich im Dunkeln sitzen oder laufen. Die fröhliche Feier-Stimmung wäre jäh zu Ende - ganz abgesehen von technischen Schäden. Eine Situation, die man sich in vielerlei Hinsicht nicht vorstellen möchte.

Ganz abwegig scheint diese Vision freilich nicht zu sein, denn das Stromnetz in der Hauptstraße sei definitiv am Limit aufgrund des gestiegenen Stromverbrauchs bei den Stadtfesten über die vergangenen Jahre, so Stefan Appel. Als Lösung steht nun im Raum, den Standbetreibern keine Genehmigungen mehr für Durchlauferhitzer zu erteilen und auf deren Zuverlässigkeit bei den Angaben zu vertrauen, welche Arten von Geräten sie im Einsatz haben.

Stadtrat Johannes Schachaneder sah in der Diskussion im Festausschuss ein Problem darin, Durchlauferhitzer zu verbieten, denn schließlich müssten gastronomische Stände ja die Möglichkeit haben, unter hygienische einwandfreien Bedingungen schmutziges Geschirr abzuspülen. Marion Segnitzer-König unterstrich das: „Kalt spülen ist nicht zulässig.“ Wasserkocher und Boiler seien Alternativen zum Durchlauferhitzer, informierte Stefan Appel. „Gibt es weitere Lösungsmöglichkeiten?“, fragte Schachaneder.

Bürgermeister Karl Rehm: „Wir dürfen kein Risiko eingehen.“

Bürgermeister Karl Rehm wollte die Sicherheit an oberster Stelle sehen: „Wir dürfen kein Risiko eingehen!“ Solange es keine besseren Ideen gebe, bleibe nur die Möglichkeit, Leistungen zu reduzieren. „Wir müssen aber auch noch weitere Alternativen prüfen, etwa die, Notstromaggregate einzusetzen. Das Thema sei noch nicht ausdiskutiert, man werde weiter mit dem Bauhof daran arbeiten und auch dessen Leiter in eine Stadtrat-Sitzung einladen.

Die Kosten für das Stadtfest steigen Jahr für Jahr enorm. Für diesmal geht die Stadt Rain von einem Defizit von 85.000 bis 88.000 Euro aus. Im vergangenen Jahr waren es noch 79.200 Euro. Damit wollen sich die Verantwortlichen heuer noch abfinden. Bürgermeister Karl Rehm stellte aber klar: „Wir müssen überlegen, wo Einsparungen möglich sind. Die Ausgaben dürfen nicht weiter so steigen. Wir müssen grundsätzlich in die Diskussion einsteigen, wo Abstriche möglich sind.“

Die Kosten fürs Rainer Stadtfest steigen von Jahr zu Jahr

Der teuerste Posten ist die Sicherheit (26.200 Euro). Außerdem gibt es folgende Ausgaben: Bühnenprogramm (12.500 Euro), Technik (8900 Euro), Gutscheine (8500 Euro), Toiletten (7800 Euro), Stadtfestzug (4400 Euro), Versorgung der ungarischen Gäste aus Taksony (4000 Euro), Marketing (3500 Euro), Gema (2700 Euro), Druck (1300 Euro), Grafik (600 Euro) sowie Sonstiges (1700 Euro). Dazu kommt in diesem Jahr noch ein weiterer Sicherheitsaufwand, der bislang nicht abschließend beziffert werden kann. Aktuell gebe es zwar noch keine neuen Auflagen und Richtlinien, so informierte Appel. Kurzfristige Anpassungen seien jedoch möglich. Die Sicherheitszentrale wird heuer im großen Sitzungssaal des Rathauses eingerichtet.

Zum Programm steht fest, dass die „Overman Brass Band“ auf der Rathausbühne am Sonntag spielen wird. Von der „Why Not Band“, die Country-Musik spielt, gibt es eine Anfrage. Sie könnte sich einen Auftritt mit der Line-Dance-Gruppe „Tilly-Liners“ vorstellen. Eine weitere Anfrage liegt von der Rock-Gruppe „Ass Gun“ vor. Für Kinder soll es weitere Walking-Acts geben, etwa einen Zauberer, oder Riesen-Seifenblasen und ähnliches mehr. Mit Bühnenprogramm sind auch dabei: der Heimat- und Volkstrachtenverein, „Waidmann“, „Wanted live“, die Marxheimer Musikanten, „Jolly Sound“, die Trachtenkapelle Oberndorf, Gruppen aus Taksony, „SK Music“, die Stadtkapelle Rain, die Burgbauer Musikanten und eventuell das Peichinger Bauerntheater. Den Gastronomie-Standbetreiber wird empfohlen, die Bierpreise pro halben Liter zwischen 3,50 und 4 Euro festzusetzen.