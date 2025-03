Rain Strom beim Stadtfest Rain: „Wir hatten schon verschmorte Leitungen“

Das Stromnetz in der Rainer Hauptstraße gerät beim Stadtfest in Rain an sein Limit. „Wir sind an der Grenze“, lässt der Bauhof wissen. Jetzt braucht es Lösungen. Auch die jährlich steigenden Kosten machen Kopfzerbrechen.