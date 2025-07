Stadtfest Rain 2025: Was ist in diesem Jahr geboten?

Das Stadtfest in Rain am Lech findet jährlich statt und wird von örtlichen Betrieben und Vereinen organisiert. Üblicherweise wird es am zweiten Juliwochenende gefeiert. Dabei verwandelt sich die Haupt- und Schlossstraße Jahr für Jahr in eine belebte Festmeile mit vielfältigem Programm für die Besucherinnen und Besucher. 2025 findet das Stadtfest bereits zum 44. Mal statt, wie immer unter freiem Himmel und mit vielen verschiedenen Attraktionen. Die kleine Stadt Rain liegt etwa 40 Kilometer nördlich von Augsburg und beherbergt etwas mehr als 9000 Einwohner.

Wann genau findet das Stadtfest Rain 2025 statt? Wie sehen das Programm und die Öffnungszeiten aus? Gibt es vor Ort Parkmöglichkeiten? Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zum Stadtfest haben wir hier für Sie.

Stadtfest Rain 2025: Das ist der Termin

Wie eingangs bereits erwähnt, begeht die Stadt Rain das Fest für gewöhnlich am zweiten Juliwochenende. Das ist auch 2025 nicht anders. In diesem Jahr fiel der Startschuss am 12. Juli 2025. Am Samstag und Sonntag haben die Menschen in Rain am Lech und Umgebung also die Möglichkeit, die Festmeile zu besuchen.

Das Programm beim Stadtfest Rain 2025

Das Stadtfest Rain öffnet am zweiten Juliwochenende zu unterschiedlichen Uhrzeiten seine Tore. Am Samstag, dem 12. Juli, ging es um 17 Uhr los, am Sonntag hingegen schon um 11 Uhr. Das Programm ist wie immer sehr abwechslungsreich und wurde am Samstag um 17 Uhr mit dem gemeinsamen Einzug durch die Stadt eingeläutet. Mit dabei waren der Schirmherr, der Stadtrat, verschiedene Ehrengäste und Vereine, Kindergärten und gleich mehrere musikalische Begleitungen. Auf den verschiedenen Bühnen wurde bis spät in die Nacht Musik gespielt, zudem gab es Fahrten mit der Bimmelbahn. Am Sonntag wiederum geht es um 11 Uhr los mit dem Frühschoppen, begleitet von den Marxheimer Musikanten und der Trachtenkapelle Oberndorf. Nachmittags und abends wird ebenfalls Musik gespielt. Das gesamte Programm zum Downloaden finden Sie auf der Website der Veranstalter.

Stadtfest Rain 2025: Öffnungszeiten

Das Stadtfest Rain findet vom späten Nachmittag des 12. Julis bis in die späten Abendstunden des 13. Julis statt. Also von Samstagnachmittag bis Sonntagabend. Hier einmal die Öffnungszeiten an den beiden Festtagen auf einen Blick:

Samstag, 12. Juli 2025: 17 Uhr bis 2 Uhr

Sonntag, 13. Juli 2025: 11 Uhr bis 22 Uhr

Gibt es Parkmöglichkeiten beim Stadtfest Rain 2025?

Das Stadtfest Rain findet hauptsächlich in der Hauptstraße und der angrenzenden Schlossstraße statt. Während des gesamten Festwochenendes wird die Hauptstraße von Freitag, 18 Uhr bis Montag um 8 Uhr für den normalen Verkehr gesperrt. Die Schlossstraße wiederum ist von Freitag, 7 Uhr bis ebenfalls Montag um 8 Uhr gesperrt. Unerlaubt abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt. Parkplätze sind derweil auf den ausgewiesenen Flächen vor Ort zu finden und der Eintritt ist frei.