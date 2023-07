Stadtlauf in Nördlingen 2023: Termin, Anmeldung und Ergebnisse

Auch 2023 findet der Stadtlauf in Nördlingen wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Anmeldung und Ergebnisse des regionalen Sportereignisses.

Alle Jahre wieder findet in Nördlingen der Stadtlauf statt. Das regionale Sportereignis zieht dabei nicht nur viele Hobby-Läufer, sondern auch viele Familien aus der Region an. Grund dafür ist, dass es eine extra Laufstrecke für Kinder gibt. Diese verläuft über den Marktplatz, die Eisengasse, die Judengasse und die Schrannenstraße zurück zum Markplatz und ist etwa 400 Meter lang. Die etwas älteren Kinder laufen diese Strecke dann zweimal. So wird der Stadtlauf in Nördlingen zum sportlichen Großereignis für die ganz Kleinen und zur Anlaufstelle für deren Familien.

Wenn man schon einmal da ist, kann man als Elternteil selbstverständlich auch selbst am Stadtlauf teilnehmen. Die Strecke für die Erwachsenen ist mit ihren 6 Kilometern allerdings ein wenig länger als die der Kleinen. Gelaufen wird ein Rundkurs einmal um die Innenstadt. Teilnehmen können aber nicht nur Einzelpersonen, auch Gruppen wie etwa Firmenteams können sich gemeinsam anmelden.

Wo eine solche Anmeldung zum Stadtlauf in Nördlingen möglich ist, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir für Sie alle Infos rund um den Termin und die Ergebnisse des Wettkampfes.

Stadtlauf in Nördlingen 2023: Termin und Uhrzeiten

Sowohl der Stadtlauf für die Kinder als auch der für die Erwachsenen findet in Nördlingen am 8. Juli 2023 statt. Nacheinander starten dann zunächst die verschiedenen Kinder-Kategorien. Unterschieden wird zwischen Jahrgang 2017 und jünger, Jahrgang 2014 bis 2016 und Jahrgang 2011 bis 2013. Die bereits eingeschulten Kinder laufen die Kinderstrecke zweimal, also insgesamt 800 Meter.

Anschließend startet um 15.45 Uhr der Hauptlauf für die Erwachsenen. Dieser führt die Läufer einmal um die Altstadt. Kurz nachdem der Hauptlauf begonnen hat, startet auch das "Walking", das traditionell etwas langsamer vonstattengeht.

Das sind die Uhrzeiten beim Termin des Stadtlaufs in Nördlingen 2023:

Kinderlauf (Jahrgang 2017 und jünger): 14.45 Uhr

(Jahrgang 2017 und jünger): 14.45 Uhr (Schul-) Kinderlauf (Jahrgang 2014 - 2016): 15.00 Uhr

(Jahrgang 2014 - 2016): 15.00 Uhr (Schul-) Kinderlauf (Jahrgang 2011 - 2013): 15.15 Uhr

(Jahrgang 2011 - 2013): 15.15 Uhr Hauptlauf (Erwachsene): 15.45 Uhr

(Erwachsene): 15.45 Uhr Walking: 15.50 Uhr

Anmeldung zum Stadtlauf in Nördlingen 2023

Wie bei Stadtläufen so üblich, gab es auch für den Stadtlauf in Nördlingen 2023 eine Voranmeldung. Diese galt sowohl für Einzelläufer als auch für Teams, etwa von Vereinen oder Firmen. Die Frist zur Voranmeldung ist allerdings bereits am 25. Juni ausgelaufen. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass für noch nicht Angemeldete eine Teilnahme jetzt unmöglich wäre. Denn am Tag des Stadtlaufs in Nördlingen ist es Einzelläufern noch möglich, sich bis 45 Minuten vor dem Start vor Ort anzumelden. Die zuständige Meldestelle befindet sich am Marktplatz.

Wer beim Stadtlauf in Nördlingen 2023 starten möchte, muss auch die Startgebühr bezahlen. Diese beträgt:

Kinder- und Schülerlauf: 3 Euro

Hauptlauf und Walking: 10 Euro

und Walking: 10 Euro Handicapped: 10 Euro

Bei einer Anmeldung am Veranstaltungstag fällt außerdem eine Nachmeldegebühr von 2 Euro an.

Stadtlauf in Nördlingen 2023: Ergebnisse

Die Ergebnisse beim Stadtlauf in Nördlingen können nach dem aktuellen Lauf 2023 auf noerdlingen-laeft-rund.de eingesehen werden. Dort finden sich auch die Ergebnisse der vergangenen Stadtläufe. Im letzten Jahr etwa sicherte sich Max Weigand (Jahrgang 1995) den ersten Platz beim Hauptlauf. Seine Zeit für die circa 6 Kilometer lange Strecke betrug dabei 18.40 Minuten. Damit lag er deutlich vor seinen Verfolgern, der Zweitplatzierte schaffte es erst nach 19.31 Minuten ins Ziel.