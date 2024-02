Rain/Überacker

vor 16 Min.

Wunschtraum Radweg Überacker: So könnte er aussehen

Plus Noch plant die Stadt Rain nicht konkret. Aber es gibt zwei Varianten, wo ein Gehweg verlaufen könnte. Variante 2 ist teurer und knifflig - aber der Favorit.

Von Barbara Würmseher

Versprochen und beschlossen ist er noch lange nicht - geschweige denn geplant und in trockenen Tüchern: Wenn der Stadtrat Rain aktuell über einen Geh- und Radweg zwischen der Kernstadt und dem Ortsteil Überacker spricht, handelt es sich lediglich um ein Gedankenspiel. Immerhin aber gibt es dazu schon mögliche Varianten und Trassen, geschätzte Kosten und Förderüberlegungen, die über schlichtes Geplänkel hinaus gehen.

Als das Staatliche Bauamt die Staatsstraße 2027 zwischen Rain und Überacker im vergangenen Jahr überraschend frühzeitig von 5 Metern Breite auf 6,50 Meter ausgebaut hat, hätte der Radweg eigentlich auch gleich in diesem Zuge verwirklicht werden können. In den Köpfen schwirrt die Idee ja schon länger herum - die zuständige Stadt Rain hatte indes erst Jahre später damit gerechnet und war mit der Planung noch nicht so weit. Inzwischen liegen zwei denkbare Varianten eines Ingenieurbüros vor, die sich deutlich voneinander unterscheiden:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen