Pfarrzentrum Rain - kaufen oder nicht kaufen? - Der Stadtrat gibt seine Entscheidung bekannt

Dreimal hat sich der Stadtrat Rain in den vergangenen Wochen in nicht öffentlichen Sitzungen Gedanken über das katholische Pfarrzentrum gemacht. Die Kirche bietet es bekanntlich auf einer Immobilien-Plattform im Internet für 1,48 Millionen Euro an. Dreimal stand also hinter verschlossener Tür die Frage zur Diskussion: Will/kann/soll die Stadt diese Immobilie erwerben? Nun gab es am Dienstag in öffentlicher Sitzung die - zunächst verbindliche - Antwort: Nein! Die Stadt Rain wird „unter den derzeitig bekannten Rahmenbedingungen“ kein Angebot abgeben.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis