Es geht um Risiken - ja! Aber eben auch um Chancen

Es war schon immer so, dass die einen mehr die Chancen sehen und die anderen mehr die Risiken - das liegt an der jeweiligen Perspektive, die man einnimmt. Beim Thema Kauf des Pfarrzentrums haben sich Stadtrat Rain und Bürgermeister für einen Tunnelblick auf die Risiken entschieden und stimmen unisono ein Lied der Zaghaftigkeit an. Von Ideen ist zwar die Rede, tatsächlich auch von dringendem Bedarf an Raum: für Jugendzentrum, Seniorentreff, Mehrgenerationenhaus, Begegnungscafé, Vereine, Vhs, Reparaturcafé, Verwaltung, Kultur, Tourismus und vieles mehr. An Visionen freilich wagt man sich erst gar nicht und von der Leidenschaft, für etwas zu brennen, ist nichts zu spüren. All das tritt hinter Skepsis zurück und hinter der Sorge, unter Zeitdruck die Katze im Sack zu kaufen. Natürlich auch hinter rechnerischem Kalkül und dem Gebot der Vernunft.

Ja, diese Perspektive muss man auch ein gutes Stück weit einnehmen, wenn man die Verantwortung für Steuergelder trägt! Der angespannte Haushalt, die großen Pflicht-Projekte, die man nicht der Kür opfern kann, wiegen schwer in der Argumentation. Und wer will sich diesen Begründungen schon verschließen. Bürgermeister und Stadtrat haben ja Recht damit, dass alles auf Kante genäht ist. Wer bürdet sich da noch zusätzlich eine Last auf, die sich schlimmstenfalls als Fass ohne Boden erweist?

Trotzdem bleibt unterm Strich das ungute Gefühl, dass eine große, einmalige Chance verschenkt wird. Dass der Stadtrat zu rasch halbherzig aufgibt und gar nicht wirklich versucht, eine Lösung zu finden, etwa durch Umschichtung und Fördermöglichkeiten. Zudem bleibt in fast jedem Haushalt am Ende Geld übrig. Nicht verwirklichte Projekte und ein Plus an Gewerbesteuer verschaffen nahezu immer Luft. Dieses Zentrum im Herzen Rains könnte für die städtebauliche wie gesellschaftlich-soziale Entwicklung ein Glücksfall sein!

Die Stadt wird weiter wachsen. Der Bedarf an einem derartigen Gebäude ebenfalls. Wenn nun ein Investor kommt - und die Kirche spricht von inzwischen 14 Anfragen - dann kann der ausschließlich wirtschaftliche Interessen im Sinn haben. Dann spielt Stadtentwicklung keine Rolle. Dann bleibt am Ende des Tages vielleicht die bittere Erkenntnis: Chance vertan! - Oder lässt sich der Stadtrat etwa noch ein Hintertürchen offen? Immerhin basiert sein aktuelles „Nein“ zu einem Kaufangebot auf den „derzeit bekannten Rahmenbedingungen“...