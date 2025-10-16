Diese Projekte hat der Staat in Wemding gefördert

Seit 15 Jahren werden in der Stadt Wemding dank finanzieller Unterstützung durch den Projektfonds des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms Projekte angestoßen und umgesetzt. Bürgermeister Martin Drexler bilanziert in einer Pressemitteilung: „Dies ist wirklich ein gelungenes Beispiel, wie aus Steuergeldern von Bund und Land Maßnahmen angegangen werden, die Verbesserungen direkt für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bringen.“

Gerade kleinere Ideen, die den Alltag etwas einfacher oder angenehmer machten, seien umgesetzet worden. Insgesamt erhielt Wemding dafür seit 2010 gut 137.000 Euro aus dem Programm. Gerade in den vergangenen Jahren gelang es der Mitteilung zufolge der Kommune zufolge dank der Unterstützung, einige Projekte zu verwirklichen, die in der Bevölkerung eine gute Resonanz erfahren hätten. Dazu gehört eine Marketing-Aktion rund um den samstäglichen Wochenmarkt. Zudem habe der vom Gewerbeverband Wemding eingeführte „Heimatgutschein“ durch gezielte Marketingmaßnahmen weiter in der Bevölkerung etabliert werden können.

Zuschüsse für Sommerfest und Freiluft-Kino in Wemding

Staatlich gefördert sind das neue Altstadt-Sommerfest am Marktplatz sowie die Medienrückgabebox an der Stadtbücherei. Im Jahr 2022 wurde in Kooperation mit dem Kino-Lichtspiele Wemding erstmals ein Open- Air-Kino am Johannisweiher veranstaltet. Über das Förderprogramm habe man eine technisch geeignete Leinwand samt Beamer und Tontechnik gemietet.

Die Anbringung eines „Street Workout-Geräts“ – ein generationsübergreifendes Fitnessgerät – nahe des Johannisweihers wurde unterstützt werden. Gleiches gilt für die Beschaffung von Ausstattung für Veranstaltungen. Diese Investition, etwa in Bierzeltgarnituren oder stapelbare leichte Kunststoffstühle, ist laut Stadt hinsichtlich der zahlreichen Veranstaltungen in den Sommermonaten eine Erleichterung für Verwaltung, Bauhof und die allgemeine Organisation.

Staat fördert Konzert, Fuchsienrundgang und Bücherschrank in Wemding

Um nach dem durch die Coronapandemie bedingten Stillstand wieder einen Impuls zu setzen, lud die Stadt Wemding im September 2021 zu einem Freiluft-Konzert mit der Partyband Störzelbacher ein, wofür es Geld aus dem Programm gab. Das Areal am Johannisweiher konnte attraktiver gestaltet werden, unter anderem mit einem Wasserspiel. Weitere Projekte, die dank Fördermittel umgesetzt werden konnten und der Stadt zufolge heute „zum Teil ganz selbstverständlich zum Alltag gehören“, sind unter anderem: Fuchsienrundgang (2012), Neugestaltung Parkplatz Fuchsgraben (2013), Ausbau Barrierefreiheit Altstadt (2016), öffentlicher Bücherschrank (2017) und das historische Stadtfest „Löwen, Gunst und Gulden“ (2019). (AZ)