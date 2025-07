Stärkster Tag: Viele tausend Besucher kamen am Samstag auf das Reichsstraßenfest

Bei zunächst angenehmen Temperaturen verlief der letzte Tag des Reichsstraßenfestes aus polizeilicher Sicht ruhig. Am Gärtnerumzug nahmen 4500 Besucher teil, insgesamt besuchten am Samstag rund 13.800 Personen das Fest, zu Spitzenzeiten gegen 22 Uhr hielten sich 8500 Personen in der Reichsstraße auf. Der dann einsetzende Regen sorgte dafür, dass zahlreiche Besucher den Heimweg antraten.

Am Sonntag mussten zwei hilflose Personen vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus fuhr ein Rollerfahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis vom Veranstaltungsgelände weg. Die Polizei ermittelt wegen dieses Delikts. Kurz vor Ende des Fests kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personen. Die hinzugerufene Streife wollte den Streit schlichten, einer der Streithähne griff jedoch einen Polizeibeamten an. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Donauwörth bedankt sich bei allen für die Sicherheit verantwortlichen Personen für die gute und reibungslose Zusammenarbeit während der Veranstaltung und in der Vorbereitungsphase. (AZ)