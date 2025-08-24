Stand unverschlossen am Seniorenheim: Diebstahl eines E-Bikes in Rain

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Mittwoch in Rain ein E-Bike gestohlen. Das schwarze E-Trekkingfahrrad der Marke „Kreidler“ stand gegen 11.30 Uhr unversperrt am Seniorenheim in der Vinzenz-Lachner-Straße.

Als der Besitzer nur wenige Minuten später zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Das etwas ältere E-Bike hat laut Polizei einen Wert von rund 300 Euro. Die Polizei bittet unter 09090/7007-0 um Hinweise. (AZ)