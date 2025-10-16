Hilfsprojekt Stark im Alter startet am Montag in Donauwörth

Es steht ein Wechsel an: Die sogenannte Babyboomer-Generation tritt nach und nach in den Ruhestand. Für Hansjakob Mener und Jörg Fischer ein gewichtiger Grund zu handeln. Mit dem Projekt „Stark im Alter“ soll ein besonderes Netzwerk für Senioren in Donauwörth aufgebaut werden. Starten soll es am kommenden Montag.

Was ist die Idee von Stark im Alter? Wie Mener und Fischer der Redaktion bereits im Sommer und dem Sozialausschuss der Stadt Donauwörth am Mittwochabend erklärten, geht es um den Aufbau eines Netzwerks von Senioren für Senioren in Donauwörth. Ältere Menschen sollen bei Problemen im Mehrgenerationenhaus, beziehungsweise im Quartiersbüro in der Parkstadt anrufen können. Dabei kann es sich um Hilfen im Alltag wie beispielsweise notwendige kleinere Reparaturarbeiten oder um Unterstützung bei Arzt- und Einkaufsfahrten handeln. Auch Beratungen und Weitervermittlung an weitere Hilfsstellen sollen zum Portfolio des Projekts gehören sowie generell der Aufbau eines Donauwörther Seniorennetzwerks gegen die Vereinsamung im Alter. Der Kerngedanke lautet: Hilfe zur Selbsthilfe in sämtlichen Lebensbereichen. Bei der sehr gut besuchten ersten Info-Veranstaltung im Juli boten bereits gut 20 Senioren Hilfen an.

Zentrale von Stark im Alter ist das Quartiersbüro in der Parkstadt

Wie funktioniert das Projekt? Die „Zentrale“ ist das Quartiersbüro im Mehrgenerationenhaus in der Donauwörther Parkstadt. Hier werden die Kontaktdaten der Hilfe anbietenden und der Hilfe benötigenden Senioren gesammelt - und beide Seite zusammengebracht. Ein Beispiel: Ein Senior benötigt Hilfe bei einer Arztfahrt. Im Quartiersbüro prüft man, ob ein anderer Senior jene Unterstützung anbietet und kann im besten Falle einen Ansprechpartner vermitteln. Die Hilfsangebote sind an alle Senioren in Donauwörth gerichtet, sie beschränken sich nicht auf die Parkstadt.

Unter welcher Nummer kann man ab Montag anrufen wenn man Hilfe braucht oder Hilfe anbieten möchte? Anrufen kann man im Quartiersbüro unter der Telefonnummer 0906-999837840 (werkstags ab 14.30) sowie im Mehrgenerationenhaus unter 0906-999837850 (werktags ab 8 Uhr).

Auch Jüngere können ihre Hilfe für Senioren in Donauwörth anbieten

Dürfen nur Senioren anrufen? Wie Mener und Fischer im Ausschuss erklärten, können auch Jüngere Hilfen für Senioren anbieten - oder Senioren Jüngeren Unterstützung anbieten, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. Fischer und Mener betonen, dass das Projekt Stark im Alter keine Konkurrenz zu bestehenden Hilfsdiensten karitativer Träger oder zu Handwerksbetrieben in Donauwörth und Umgebung sein will, sondern eine Ergänzung im Sinne eines solidarischen und sozialen Miteinanders.