Starkbierfest in Ebermergen: Goldreserven und Schilderwald

Die Stadt Harburg plagen in diesem Jahr bekanntlich große Geldsorgen. Diese könnten rasch gelindert werden. So sah es Alexander Beck alias Bruder Barnabas beim Starkbierfest in Ebermergen. Die Tatsache, dass ein nahe dem Ortsteil Heroldingen gefundener Goldschatz in der Archäologischen Sammlung in München lagert, brachte ihn in seiner Fastenpredigt auf folgenden Gedanken: „Es ist doch klar, dass unsere Stadt kein Geld haben kann, wenn unsere Goldreserven in München im Museum liegen.“ Deshalb animierte Beck den anwesenden Stadtkämmerer Wolfgang Stegmüller, mit ihm doch gleich in die Landeshauptstadt zu fahren, um das Edelmetall abzuholen.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Starkbierfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ebermergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis