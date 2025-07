Starkregen verschont weite Teile des Landkreises Donau-Ries

Während es in ein paar Orten vor allem im nördlichen Ries wie aus Kübeln schüttete, blieben andere Teile des Landkreises Donau-Ries am Samstag von Starkregen weitgehend verschont. So verzeichneten die Polizeiinspektionen Donauwörth und Rain keinen einzigen unwetterbedingten Einsatz. Lediglich die Freiwillige Feuerwehr Tapfheim war in in diesem Bereich im Einsatz.

Im Laufe des Samstag fielen an manchen Stellen im Ries mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Es traf vor allem Megesheim, wo das das Musikfestival „Der Krater bebt“ abgebrochen werden musste. Die Feuerwehren aus Megesheim, Oettingen und Schwörsheim mussten in dem Dorf auch vollgelaufene Keller leerpumpen. Die Stadt Nördlingen erwischte es ebenfalls. Dort drang das Wasser nach Auskunft von Kreisbrandrat Heinz Mayr rund ein halbes Dutzend Gebäude ein, unter anderem einen Supermarkt (Lidl). Auch die Freiwillige Feuerwehr Maihingen sei „kurz draußen“ gewesen.

Harburger Fußball-Stadtmeisterschaft unter widrigen Bedingungen

Im südlichen Ries traf der Regen die Kicker bei der Harburger Fußball-Stadtmeisterschaft, die heuer in Großsorheim ausgetragen wurde. Trotz widriger Bedingungen konnten die Spiele durchgezogen werden. Den Wettbewerb gewann der TSV Ebermergen. Zwischendurch entfernten Helfer einige große Pfützen, die sich auf dem Rasen gebildet hatten. Der SV Großsorheim setzte seine Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen am Sonntag fort.

Im südlichen Donau-Ries-Kreis war größtenteils offenbar lediglich am späten Samstagnachmittag stärkerer Regen zu verzeichnen. Der hörte aber nach relativ kurzer Zeit wieder auf. In Tapfheim wurde nach Angaben von Kreisbrandrat Mike Kühnel um etwa 17.30 Uhr die örtliche Wehr zu einem Anwesen gerufen, in dem etwas Wasser im Keller gestanden habe. (wwi)