Stau und entlaufene Rinder auf B2: Autofahrer müssen deutlich mehr Zeit einplanen

Pendlerinnen und Pendler aufgepasst: Auf der B2 ist es am Montagmorgen alles andere als ruhig. Gleich mehrere Verkehrsmeldungen haben viele Autofahrer auf der Strecke bei Weißenburg Richtung Augsburg offenbar kalt erwischt. Ein Stau von rund neun Kilometern hat sich laut Bayerninfo gebildet. Die Verzögerungen auf dem Abschnitt belaufen sich auf mindestens eine Stunde. Doch das ist nicht die einzige Beeinträchtigung auf der Strecke.

Am frühen Montagmorgen: Stau auf B2 Richtung Augsburg

Wie das Portal meldet, staut sich der Verkehr zwischen Buchdorf und B2 auf Höhe der Hangbrücke Schellenberg auf neun Kilometer, sodass Autofahrer insgesamt mehr als eine Stunde mehr einplanen müssen. Der Grund für den Stau ist noch nicht auszumachen, dem Polizeipräsidium Schwaben Nord ist auf dem Abschnitt nach ersten Angaben weder ein Unfall noch Fahrzeugteile oder Ähnliches bekannt. Nähere Angaben liefert der Verkehrsüberblick von RT1: Die Behinderungen lassen sich auf den Abschnitt zwischen Kaisheim-Nord/Industriegebiet und der Hangbrücke Schellenberg in Donauwörth einengen.

B2: Rinder auf der Fahrbahn in Richtung Donauwörth

Etwas nördlicher meldet Bayerinfo die nächste Gefahrenstelle: In einem Wald in der Nähe der Bundesstraße 2 sollen demnach Rinder ausgebüxt sein. Entsprechend sei auf der B2 bei Weißenburg Richtung Donauwörth mit Vorsicht zu fahren, insbesondere zwischen zwischen Treuchtlingen und Dettenheim. Der betroffene Korridor beläuft sich auf rund zweieinhalb Kilometer.