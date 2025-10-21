Kontrollaktion löst langen Stau auf B2 am Montagmorgen aus

Viele Berufspendler und Schüler sind am Montagvormittag zu spät gekommen. Auf der Bundesstraße 2 in Donauwörth ist es am Montagmorgen in Fahrtrichtung Süden alles andere als ruhig zugegangen. Ein Stau von rund neun Kilometern hatte sich dabei gebildet. Zeitweise reihten sich die Autos und Lastwagen, wie die Polizeiinspektion Donauwörth berichtete, bis nach Itzing. Die Verzögerungen auf dem Abschnitt beliefen sich demnach auf mindestens eine Stunde.

Der Grund für den Stau mitten im Berufsverkehr war nach Polizeiangaben eine groß angelegte Kontrollaktion, die um sechs Uhr am Morgen begonnen hatte. Schwerpunktmäßig wurden Fahrer von der Polizei auf Alkohol und Drogen kontrolliert. Deswegen war die Fahrbahn der Bundesstraße 2 auf dem Schellenberg auf nur eine Spur verengt, die Geschwindigkeit musste zudem reduziert werden. Wie die Polizei in Donauwörth weiter mitteilte, dauerten die Kontrollen noch bis 10 Uhr an. Danach begann sich der Rückstau langsam aufzulösen. Um die frühe Mittagszeit floss der Verkehr wieder normal.

Gemeinsame Aktion der Polizei Donauwörth mit Kräften aus Augsburg

Die Kontrollaktion wurde von der Polizei Donauwörth gemeinsam mit Unterstützungskräften aus Augsburg und der Verkehrspolizei Donauwörth durchgeführt. Dabei wurden neben der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer auch der Zustand der Fahrzeuge und die Geschwindigkeit überprüft. Bei der Kontrolle wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße, eine Fahrt unter Einfluss von berauschenden Mitteln sowie Verstöße gegen die Ladungssicherung und lichttechnischen Einrichtungen festgestellt.

Bereits am Sonntagmittag war es, wie die Polizei in Treuchtlingen berichtet, ebenfalls auf der B2 - diesmal bei Treuchtlingen - in Fahrtrichtung Donauwörth zu Behinderungen gekommen. Grund war eine ausgebrochene kleine Rinderherde, die sich in der Nähe der Fahrbahn aufhielt. Der Verkehr musste bis zum Einfangen der Tiere über Treuchtlingen umgeleitet werden