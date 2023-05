Großes Festwochenende: So feiert Staudheim das 1000-jährige Bestehen

Ein ganzes Dorf ist auf den Beinen, wenn am Wochenende 19. bis 21. Mai die Geschichte gefeiert wird. Was an drei Tagen alles geboten ist.

Ein Dorf feiert seine 1000-jährige Geschichte und schafft bleibende Werte. Dreimal musste das Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung verschoben werden, nun feiert man vom Freitag, 19. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, und zeigt, was Staudheim in Vergangenheit und Gegenwart prägt(e). Das Fest ist eine Initiative vieler Staudheimer und wendet sich an Einheimische wie Gäste. Die Stadt Rain unterstützt die Festtage.

Start in der Halle beim „Baumeister“ ist am Freitag mit einem Unterhaltungsabend. Um 19 Uhr stimmt die „Staudheimer Blosmusi“ (Leitung Albert Braun) traditionell ein. Der Kinderprojektchor (Katrin Braun) führt um 20 Uhr die Vogelhochzeit auf. Mit „So a saudumme Frog“ präsentieren Chor, Band und Blasmusik ein Singspiel von und über Staudheim. Den Endspurt bestreitet ab 22 Uhr „My generation“ mit Rockmusik: Bürgermeister Karl Rehm, Stadtrat Joachim Düsing, die Mitorganisatoren Albert Braun und Hans Schöffer sowie Johannes Hieber stehen in dieser Formation auf der Bühne.

Nonstop zwölf Stunden geht es am Samstag weiter. Zum Dorfrundgang wird von 12.30 bis 18 Uhr geladen: 41 bebilderte Hofschilder sind dafür dieser Tage aufgestellt worden, die auf Dauer als „Ehrenerweis an die Ortsgeschichte“ bleiben. Der „Zeitstrahl“ am Eingang des Erdweges gibt einen Überblick nicht nur über die vergangenen tausend Jahre, sondern auch, was sich davor in der Flur abspielte.

Umfangreiches Kinderprogramm lädt ebenfalls zum Jubiläum 1000 Jahre Staudheim

Zum umfangreichen Kinderprogramm (13 bis 18 Uhr) gehören Dorfrallye, Malen, Basteln, Spielen, Lichtgewehr, Vorlesestunde, historisches Feuerwehrauto und Pferdekutsche. Für alle Generationen wird am Nachmittag außerdem Vergangenheit und Gegenwart des Dorfes an verschiedenen Standorten lebendig gemacht. Mit dabei sind historisches Gerät und Fahrzeugraritäten wie ein Lanz Bulldog von 1929, vier Handwerksberufe, Millikutschenfahrt und die Feuerwehr. „Wie bekommt man mit der Dreschmaschine das Korn aus der Ähre?“ – diese Frage klärt Josef Körner mit einer Vorführung. In den 1960-er Jahren hat der Mähdrescher die Dreschmaschinen in kürzester Zeit völlig verdrängt.

Am Samstagabend stimmt die Gempfinger Hofmarkmusik mit Heimatklängen und internationalen Kompositionen ein (19 Uhr). „Staudheim – unsere Heimat“, das sind Dorfgeschichten, Menschen im Gespräch und Lebenslinien (20 Uhr). Für 21.30 Uhr versprechen Hans Schöffer und Wolfgang Braun „Zwei Spaßvögel machen sich lustig“. Die „Straßenköter“ – Michael Schaller und Band – präsentieren vollen Sound zum Tagesausklang.

Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Quirin (10 Uhr, Stadtpfarrer Jörg Biercher), Führung durch die Kirche mit den 600 Jahren alten Fresken (10.45 Uhr Rainer Wilhelm) und Mittagstisch mit Siegerehrung der Dorfrallye setzen am Sonntag den Schluss-Akkord. (arh)