Hervorragendes Ergebnis bei der Feuerwehr-Leistungsprüfung

Feuerwehrleute aus Staudheim meistern alle geforderten Aufgaben fehlerfrei. Dabei werden zwei Neulinge besonders gefordert.

Die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehr Staudheim haben ihre Leistungsprüfung mit hervorragendem Ergebnis bestanden. Die Teilnehmer meisterten ihre Prüfung mit null Fehlerpunkten.

Nach Absolvieren der Knoten und Stiche sowie der Zusatzaufgaben ab der Stufe 3 (Gold) wurde ein Löschaufbau in der vorgegebenen Zeit durchgeführt. Im Anschluss kam ein Aufbau einer Saugleitung. Zwei neue Feuerwehrkameraden (Eintritt ein Monat vor Prüfung) legten das Bronze-Abzeichen ab – da aber keine gesamte Bronzegruppe zustande kam, mussten diese mit in der gemischten Gruppe arbeiten und somit alle Positionen beherrschen, was bestens gelang.

Die Schiedsrichter Gottfried Hackl, Peter Mikschl und Volker Großmann waren sehr zufrieden mit der Leistung. Kommandant Anton Neubauer, der die Gruppe hervorragend auf die Prüfung vorbereitet hat, lobte diese und war sehr froh, dass man wieder neue junge Kameraden in der Feuerwehr begrüßen konnte. Bürgermeister Karl Rehm beglückwünschte die Gruppe zu ihrem Erfolg. Nach der Verleihung der Abzeichen folgte noch ein Kameradschaftsabend. (AZ)