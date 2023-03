Staudheim/Mittelstetten

vor 16 Min.

Drei Mädchen finden bei Staudheim einen Koffer voller Rauschgift

An diesem Baggersee zwischen Mittelstetten und Staudheim stießen drei Mädchen zufällig auf einen Koffer voller Drogen. Sie vereitelten durch ihr Erscheinen möglicherweise einen Rauschgiftdeal.

Plus An einem Baggersee bei Staudheim machen drei junge Freundinnen einen brisanten Fund. Haben sie möglicherweise ein Drogengeschäft vereitelt?

Von Barbara Würmseher

Einen spektakulären Fund haben drei Mädchen am späten Mittwochnachmittag an einem Baggersee zwischen Staudheim und Mittelstetten im Stadtgebiet Rain gemacht. Die zehn und zwölf Jahre alten Freundinnen waren mit ihrem Hund beim Gassigehen, als sie rein zufällig möglicherweise ein Drogengeschäft vereitelten. Sie entdeckten einen am Ufer versteckten Koffer, den sie neugierig öffneten. Im Gepäckstück fanden sie nach Informationen unserer Redaktion ein Sammelsurium verschiedener Rauschgifte von einigem Umfang. Die Brisanz der Situation wurde ihnen ziemlich schnell bewusst.

