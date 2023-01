Staudheim

Staudheim feiert seine Geschichte: Im vierten Anlauf soll es klappen

"Gruß aus Staudheim" wird es wieder heißen, wenn der Rainer Ortsteil 2023 sein 1000-jähriges Bestehen feiert. So wie auf dieser Postkarte aus dem Jahr 1942.

Plus Endlich will der Rainer Stadtteil Staudheim sein historisches Jubeljahr feiern. Was im Mai 2023 geboten ist und warum das Jubiläum echt ist.

„Aller guten Dinge sind vier“ – so muss ein Sprichwort für den Rainer Stadtteil Staudheim umgeschrieben werden. Im vierten Anlauf sollte es vom 19. bis 21. Mai 2023 nun klappen mit der Feier zum 1000. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes Staudheim. Jeweils für den Mai geplant, fiel das Fest 2020 und 2021 der Pandemie zum Opfer und 2022 verschob man es nochmals, um der Unsicherheit mit Inzidenzen und Hygiene-Auflagen aus dem Weg zu gehen. Ein „historisches“ Problem ist dies nicht, denn die undatierte Nachricht des Klosters Tegernsee soll zwischen 1020 und 1026 niedergeschrieben worden sein – das Fest liegt noch innerhalb dieser Spanne.

