In Staudheim stand unter der der diesjährigen Sternsingeraktion "Sternsinger für Kinderrechte" die MINIS wieder voll zur Verfügung. Aufgeteilt in drei Gruppen gingen sie von Haus zu Haus und brachten der Spruch 20*C+M+B+25 (Christus segne dieses Haus) mit der Bitte um eine Spende vor. Sie sammelten 979 Euro für die Aktion. Danke an alle die sie unterstützt haben.