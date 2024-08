Staus auf B25 durch Baustelle an Bahnbrücke

Im Bereich der Baustelle an der Bahnbrücke war die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen am Donnerstagvormittag zeitweise gesperrt. Es kam deshalb in beiden Richtungen zu längeren Staus.

Im Umfeld der Brücke wird die Bundesstraße derzeit doppelspurig ausgebaut. Weil eine Kabelbrücke, die über die B25 führte, abgebaut wurde, war die Straße halbseitig und kurzzeitig auch komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über eine Ampel geregelt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr. (wwi)